Bolivia: Evo Morales se juega su tercera reelección y por primera vez en la historia puede haber balotaje

Morales busca ganar nuevamente en primera vuelta y, si lo hace, se garantizará estar en el poder prácticamente durante dos décadas

Con la posibilidad por primera vez en la historia de Bolivia de un balotaje, más de 7 millones de habilitados dentro y fuera del país asisten este domingo desde las 8:00 (hora boliviana) a las urnas para elegir al Presidente, al vicepresidente, a 36 senadores y a 130 diputados uninominales, plurinominales y supranacionales, por la gestión 2020-2025.



Son nueve los binomios que compiten en las novenas elecciones generales, desde que se restableció la democracia hace 37 años. En la votación de este domingo, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Alvaro García Linera buscarán su tercera reelección consecutiva, en medio de críticas y protestas contra la habilitación de sus candidaturas, después de haber perdido el 21 de febrero de 2016 un referéndum para reformar la Constitución Política del Estado, que autoriza una sola reelección.

En 2009, Evo Morales fue reelecto por primera vez, pero la norma constitucional modificada en 2008 contabiliza como su primer mandato desde ese año hasta 2015. Es decir, la que busca ahora sería, en base a la normativa, su segunda reelección.

La primera vez que el presidente boliviano consiguió una victoria fue en 2005, con un 53,74 por ciento de la votación, lo que lo llevó al gobierno y en el que permanece desde hace 14 años, convirtiéndose en el político con el mandato más largo de la historia de Bolivia.



Morales y García Linera buscan ganar esta vez de nuevo en primera vuelta y si lo hacen estarán en el poder prácticamente ya durante dos décadas. Los líderes del oficialismo vencieron también en la elección de 2009, con el 63,9 por ciento, y en el 2014, con el 61,3 por ciento, lo que les ha permitido gobernar con una abrumadora mayoría de los dos tercios del Poder Legislativo.

Ninguno de sus rivales pudo alcanzar en el segundo lugar siquiera el 30 por ciento del respaldo de electorado, lo que muestra su enorme poder en los mandatos que comenzaron en 2005. La primera vez que Evo Morales participó en una elección como candidato presidencial fue en 2002, cuando obtuvo el segundo lugar con el 20 por ciento de la votación y rozando el primer lugar conseguido por Gonzalo Sánchez de Lozada.



La de este domingo es la tercera elección en el marco de la nueva Constitución Política del Estado de 2008. Para habilitarse, Evo Morales consiguió el aval del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, pese a su derrota en el referéndum constitucional de 2016, lo que ha originado protestas ciudadanas constantes, incluso en cabildos que se realizaron en días previos a la votación.



Bolivia ha tenido 18 elecciones presidenciales desde 1949, aunque son ocho las que ya hubo desde el restablecimiento de la democracia en 1982, puesto que el país estuvo afectado por largos regímenes militares, sobre todo desde fines de 1960 hasta comienzos de 1980.

Nueve binomios y cuatro protagonistas

Una vez más las elecciones bolivianas mostrarán una papeleta con varios candidatos, aunque esta no es la que ha tenido más competidores en la historia de las elecciones. De los nueve postulantes a la Presidencia apenas hay una sola mujer, la cochabambina Ruth Nina, del partido opositor Pan Bol.



Además del actual mandatario de Bolivia, aspiran a la jefatura de Estado el ex presidente Carlos Mesa, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, que es el principal adversario de Morales, de acuerdo a la tendencia de la preferencia registrada en diversas encuestas. Además participan un ex vicepresidente, el opositor Víctor Hugo Cárdenas, por el partido UCS, el actual gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, por el MST, y el senador opositor Oscar Ortiz, de la alianza Bolivia Dice No.



Los demás candidatos prácticamente debutan en la política, aunque un par de ellos lo hacen por partidos antiguos como el MNR y el PDC. El joven comunicador tarijeño Virginio Lema representa a los emenerristas, en tanto que una de las mayores novedades es la del coreano nacionalizado boliviano, Chi Hyung Chung, que se ha convertido en la sensación de la última parte de la campaña por sus polémicas propuestas y que puede resultar una de las sorpresas de la elección boliviana, según Infobae.



Hasta ahora las cuatro fuerzas protagonistas de la contienda son el MAS, de Evo Morales, la CC, de Carlos Mesa, Bolivia Dice No, de Oscar Ortiz, y el PDC, de Chi Hyung, según los diferentes sondeos.