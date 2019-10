Kicillof, en clave electoral: esto dijo sobre su relación con Alberto Fernández

El candidato a gobernador por el kirchnerismo habló también sobre Vidal y su responsabilidad de manejar con responsabilidad el tema de la deuda

Con un ojo puesto en las elecciones del domingo y otro en el 10 de diciembre, Axel Kicillof advirtió que el cuadro financiero de la provincia de Buenos Aires es preocupante y abre la puerta a una reestructuración de los pagos.

"La situación de la deuda de la provincia es muy similar a la de la Nación. La gobernadora lo negó sistemáticamente, pero todos lo saben. En 2015, con un tipo de cambio oficial de $9,70, la deuda de la provincia era de u$s9.000 millones, de los cuales el 57% estaba nominado en moneda extranjera. Hoy tenemos u$s12.000 millones, de los cuales el 82% está nominado en dólares, y con un tipo de cambio a $60. En los próximos cuatro años vencen u$s9000 millones y en enero tenemos un primer vencimiento de u$s570 millones", enumeró.

Acto seguido, afirmó que Vidal "tiene la responsabilidad hasta diciembre de que el próximo gobierno no se encuentre con un vencimiento muy difícil de afrontar a pocos días de asumir. Grupos de acreedores privados me alcanzaron propuestas de reestructuración y yo les dije que se las llevaran a Vidal".



"No sé cuál será el mejor instrumento, pero la provincia va a tener muchas necesidades. Mientras que la ciudad de Buenos Aires se vio tremendamente favorecida en estos cuatro años, la suma de los fondos que recibe hoy la Provincia por habitante es menor que en 2015. El tema no tiene una solución fácil. No se puede desvestir un santo para vestir a otro. El macrismo tuvo planteos muy centralistas y se terminaron haciendo acuerdos que va a haber que revisar como un conjunto", sostuvo.

Cuando se le preguntó sobre el surgimiento de tensiones entre el kirchnerismo y Alberto Fernández, el candidato afirmó: "Con Alberto compartimos los mismos objetivos y las mismas prioridades. Venimos trabajando muy bien. Va a haber muchas urgencias y va a haber que trabajar colectivamente. No va a ser un sector contra otro".

Acto seguido, remarcó en diálogo con La Nación que "no veo un conflicto en puerta. Siempre se trata de enfatizar en los problemas que va a haber y que después no hay. Como frente político hemos llegado a una maduración. Los que tenemos los mismos objetivos y prioridades tenemos que estar juntos. Ha sido una enseñanza para la dirigencia y para los sectores a los que queremos representar".



Respecto de las tarifas en un eventual gobierno suyo, afirmó que "hay que acatar el fallo de la Corte, las tarifas tienen que ser 'razonables'. Razonable quiere decir que no se fundan las empresas energéticas, pero tampoco las familias. En 2017 y 2018 las distribuidoras de la provincia ganaron $10.000 millones. ¿Un servicio público concesionado puede tener esos niveles de ganancia?

Consultado sobre si evaluaría cortar las concesiones, respondió: "No, no tengo ninguna intención. Quiero regularlo y que los bonaerenses puedan pagar las tarifas".

Por último, cuando se le preguntó cómo imagina su relación con las asociaciones del campo, dijo que "ya anda muy bien, contra todos los pronósticos. Me reuní con la Federación Agraria y con Carbap. ¿Cómo un gobernador bonaerense va a estar metafísicamente peleado con un sector tan importante y tan productivo como es el campo?".