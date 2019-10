Macri cruzó a Alberto F. cuándo habló de su padre: "Es de muy mal gusto citar a una persona que no se puede defender"

En el momento más caliente del debate, Fernández le preguntó al jefe de Estado si "no vio la corrupción de la obra pública en el clan Macri"

Durante el bloque sobre "Empleo, producción e infraestructura" del debate presidencial que se realiza en la Facultad de Derecho de la UBA, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, planteó que "Argentina hoy tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años" y señaló que "tenemos un presidente que piensa que el trabajo es un costo, ha cerrado el ministerio y ha dejado que el desempleo ocurra, porque siempre pensó que los empleados pueden reconvertirse en emprendedores".

En ese mismo bloque, le preguntó al mandatario Mauricio Macri si "no vio la corrupción de la obra pública en el clan Macri", y le espetó el supuesto rol de su fallecido padre, Franco, por lo que le pidió "hablar en serio" porque, resaltó, a él "no lo va a correr".

Además, le enrostró que "usted después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable", en relación a supuestos actos de corrupción.

Cabe recordar que Macri había declarado unos días después de su fallecimiento: "Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar".

Durante el debate, el Presidente replicó severamente a Fernández por haber aludido a su padre, Franco Macri, y advirtió que "es de muy mal gusto citar a una persona que no está en este mundo y no se puede defender".



Macri contraatacó señalando a Fernández por querer "tapar los bolsos de (José) López, la efedrina" y "las 51 obras de Lázaro Báez", entre otras cuestiones denunciadas como hechos de corrupción del anterior gobierno y le espetó que "es imposible de creer que usted no vio nada" cuando era jefe de Gabinete.