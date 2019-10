Qué dijo Viviana Canosa sobre su supuesto romance con Alberto Fernández

Desde hace unos días, comenzó a circular una versión que vincula a la conductora con el candidato a presidente por el Frente de Todos

Luego de que Viviana Canosa confirmara su separación de Alejandro Borensztein, comenzó a circular a través de las redes sociales una versión sobre un supuesto romance entre la conductora y Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos.

Sin embargo, la periodista se encargó de desmentir estos rumores.

Casada desde el 2014 con el periodista, tuvieron una hija en común y en 2018, estuvieron cinco meses distanciados. Luego de una breve reconciliaron, hace tres meses pucieron un punto final a la relación.



Al respecto, dijo que "fue doloroso, pero por suerte ya pasaron tres meses. Fue cruel y doloroso. Cuando querés salvar una familia, das todo. Ustedes me agarran en un momento en el que estoy armada, ya solté. Pero como toda mujer u hombre, siempre hacés todo para salvar la pareja, más cuando ya tenés un hijo".



Pero este no fue el único tema sobre el cual habló. En declaraciones al programa Involucrados, de América, negó los rumores de un romance con el candidato presidencial del Frente de Todos: "Me causó mucha gracia y a la vez mucho dolor. Con Dolores, que es mi amiga y mi socia, estaba comprando los regalos para el Día de la Madre, y cuando llego a mi casa me explotaba el teléfono. La verdad es que me dio entre vergüenza ajena y mucha incomodidad".





"Me podrían haber relacionado con (Miguel Ángel) Pichetto que viene esta noche (a mi programa) y lo entrevisté la misma cantidad de veces que a Fernández. Me incomoda, pero yo lo siento como una campaña, porque me parece raro. Cuando yo me fui de la tele, la campaña había sido del kirchnerismo y me quedé sin laburo durante seis años. Me extraña mucho, porque yo lo invito a (Mauricio) Macri tanto como a Fernández. Yo invito a todos los candidatos, lo hago personalmente y genero un vínculo con todos los candidatos y con todos los periodistas", agregó.



Además, la conductora aseguró estar sorprendida porque un troll fue el encargado de lanzar el rumor sobre su supuesta relación amorosa con Fernández: "El tipo tenía cuatro seguidores y me tenía bloqueada. ¿Cómo un troll te puede generar eso? Yo bloqueaba a gente que decía barbaridades. ¿Por qué me tengo que comer este garrón? Si soy una mina que laburo hace 30 años, me rompo el alma. Siempre que me va bien, hay alguien que me quiere complicar".