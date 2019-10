Las personas que practican actividad física duermen mejor

La práctica de ejercicio frecuente reduce el riesgo de patología cardiovascular y el estrés, al tiempo que ayuda a controlar el peso y mejora el ánimo

Algunas evidencias indican que las personas que practican actividad física en forma regular duermen mejor. Un estudio de investigacióndemostró que el 83% de las personas que realizan ejercicios enérgicos tiene una buena higiene del sueño o sueño saludable, frente al 56% que no practica actividad física alguna. Por otra parte, el 67% de los deportistas duerme bien o muy bien por las noches tras haber entrenado, frente al 39% que no entrena.



Según el Dr. Juan Facundo Nogueira, Médico Neumonólogo y Medicina del Sueño del Hospital de Clínicas, el ejercicio regular reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y el estrés, ayuda a controlar el peso y mejora el estado de ánimo.



"Combinar un ejercicio regular, una dieta adecuada y un buen descanso, son fundamentales para lograr una vida plena. En el caso de los deportistas de elite, tienen en general esquemas de alimentación y de sueño muy bien establecidos y controlados, implementando algunos incluso, sistemas inalámbricos de monitoreo del ritmo de actividad/descanso cotidiano", agrega el Dr. Nogueira.



En cuanto al impacto de la actividad física sobre el dormir, el ejercicio intenso eleva la temperatura corporal y la frecuencia cardiaca, a la vez que estimula la producción endógena de endorfinas, situaciones éstas que activan nuestro organismo y retrasan el inicio del sueño. Por lo tanto, aquellas personas que tienen dificultades para conciliar o sostener el sueño, deben evitar realizar actividad física intensa a últimas horas del día, resultando más conveniente el horario matutino o a primeras horas de la tarde.



El buen descanso y el sueño adecuado son fundamentales para lograr un buen rendimiento físico."Descansar apropiadamente le permite al músculo recuperarse, eliminar los metabolitos tóxicos que se producen y acumulan durante la actividad intensa y eso mejora el rendimiento y reduce el riesgo de lesiones. Durante el sueño se producen hormonas anabólicas que tonifican los músculos, aumentando la síntesis de proteínas y movilizando los ácidos grasos libres para suministrar energía", indica el Dr. Nogueira.



En cuanto a las horas de sueño, dormir menos de 6 horas por noche está asociado con un incremento significativo del riesgo de lesiones y mayor tiempo de recuperación posterior; además de generar stress, alteración del humor, somnolencia y cansancio diurno, menor rendimiento intelectual y conflictos personales o sociales, aumenta el riesgo de hipertensión arterial, sobrepeso y muerte de causa cardiovascular.



El Dr. Juan Facundo Nogueirarecomienda que los adultos duerman entre 7 y 9hs por noche, para un rendimiento físico adecuado. Esto permite restaurar el cerebro del desgaste sufrido durante el día y ayuda a reorganizar funcionalmente los circuitos neuronales; durante el sueño se consolidan la memoria y el aprendizaje, ayudando a reforzar la aprehensión de las técnicas implementadas y entrenadas en la práctica deportiva, tácticas, gestos, jugadas e interacciones.



Además de las horas de sueño que se recomiendan, la elección acertada del colchón y los elementos que lo componen, resultan esenciales para contribuir con el buen descanso.



Volviendo al deporte y descanso, dormir adecuadamente mejora nuestra capacidad intelectual y atención, el nivel de alerta y de respuesta ante cambios en el entorno, por lo tanto, nos ayuda a reaccionar más rápidamente y con mayor precisión en las diferentes contingencias deportivas – como por ejemplo, saltear obstáculos, esquivar rivales, detectar compañeros de equipo, impactar unapelota, etc. -



En la cara opuesta, la falta de sueño altera nuestro humor y estado de ánimo y eso repercute negativamente en el clima y en las relaciones interpersonales en un equipo deportivo. Asimismo, se afecta la motivación y entusiasmo en la práctica del deporte.