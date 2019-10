Agredieron a Roberto Navarro a la salida de la radio: cómo fue el ataque

El periodista kirchnerista contó que tres jóvenes lo estaban esperando al terminar su programa. "Me insultaron y me empujaron. Me defendí", relató

La celebración del cumpleaños 60 de Roberto Navarro tuvo un sobresalto amargo: el periodista fue agredido por tres hombres jóvenes a la salida de El Destape Radio, donde transmite su programa #Navarro2019.

"Hoy, luego de un hermoso programa, salí de la radio y me esperaban tres muchachos para agredirme. Me insultaron y empujaron. Me defendí, como corresponde. Este es el odio que está inculcando [Mauricio] Macri", escribió Navarro en Twitter.

Hoy, luego de un hermoso programa, sali de la radio y me esperaban tres muchachos para agredirme. Me insultaron y empujaron. Me defendí, como corresponde. Este es el odio que está inculcando Macri. — Roberto Navarro (@robdnavarro) 22 de octubre de 2019

En diálogo con Pedro Rosemblat en Patrulla Perdida (El Destape Radio), Navarro dio detalles de la pelea callejera que protagonizó. "Fui hasta la esquina y se me aparecieron tres tipos de unos veintipico de años. Me empezaron a insultar diciéndome ‘forro, ¿a dónde vas?’. Me estaban esperando, uno me pasó por atrás y me empujó fuerte sobre los otros dos. Yo vi que venía el empujón, traté de esquivarlo y le pegué. Ese quedó contra la pared", relató el periodista.

Y continuó: "Me di vuelta contra los otros dos y empezaron a empujarme e insultarme. Me subí al auto y me abrieron la puerta. Se me pararon adelante y hubo un tironeo con la puerta hasta que logré cerrarla. Fui logrando arrancar despacito para que se corrieran y me fui", explicó Navarro, que además dijo que fue amenazado por esos tres sujetos".

"Quedé nervioso, viste cómo es cuando te pasan estas cosas. Hace bastante que no me pasaba algo así en la calle, pero en los últimos dos días me gritaron y me insultaron. Yo creo que hay un clima de odio que se está generando en estos días", concluyó.

Periodistas y políticos se solidarizaron con Navarro

Ante la denuncia de @robdnavarro sobre agresiones a la salida de su radio, expresamos repudio y solicitamos se investigue la misma por parte de las autoridades competentes. — ADEPA (@Adepargentina) 22 de octubre de 2019

Tres jóvenes esperaron a la salida de la radio al compañero periodista Roberto Navarro y lo agredieron antes de que pudiese subir a su auto en un acto de cobardía. Usted es responsable de garantizar la vida de los periodistas y de toda la ciudadanía @PatoBullrich. — Juan Alonso (@jotaalonso) 22 de octubre de 2019

Mi solidaridad con @robdnavarro ante la agresión que sufrió esta tarde. La libertad de expresión es, sobre todo, para los periodistas críticos de la gestión oficial. https://t.co/baOud0egYg — Alejandro Alfie (@alejandroalfie) 22 de octubre de 2019

Repudio el ataque que sufrió @robdnavarro a la salida de la radio cuando fue abordado por 3 personas.



Un abrazo grande Roberto y feliz cumpleaños: que en la grieta se queden ellos. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) 22 de octubre de 2019