Alberto Fernández salió a pasear con su perro Dylan: "Déjenme ser un tipo común"

El candidato a Presidente salió antes de las 9 a pasear a su perro como lo hace todas las mañanas y pidió a los periodistas que lo dejen hacerlo tranquilo

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, salió de su departamento de Puerto Madero bien temprano, como lo hace todos los días, con la finalidad de pasear a su perro por una plaza cercana.

Antes del paseo, desayunó en el departamento en donde vive con Leandro Santoro y Daniel, un amigo, y luego bajó para hacer el recorrido.

"Déjenme pasear al perro", indicó el candidato del Frente de Todos, mientras paseaba junto a su perro Dylan, y además cuando un grupo de militantes se acercaron a tomarse fotos junto a él.





"Los domingos a la mañana no tengo paseador, por eso salgo yo. Déjenme ser un tipo común. Se me hace mucho más difícil así porque el perro no entiende nada".

Al cumplirse el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, el candidato a presidente por el Frente de Todos dijo que lo extraña y que si estuviera vivo le diría "hacé lo que tenés, que hacer que yo te acompaño".



Indicó que se reunirá con sus amigos de siempre y que luego esperará los resultados. "Estamos tranquilos", agregó.



Entre otra de las actividades que realizó Fernández, amante de la la música, fue reunirse un día antes de los comicioscon el músico Gustavo Santaolalla. Juntos cantaron uno de grandes hits.