El hijo de Jair Bolsonaro lanzó una dura ironía sobre el precio del dólar en la Argentina

Eduardo, el diputado nacional el tercero de los hijos del presidente brasileño, se refirió a la diferencia cambiaria entre ambos países

Eduardo Bolsonaro, diputado nacional e hijo del presidente de Brasil, lanzó esta mañana una dura ironía respecto a la delicada situación cambiaria que atraviesa la Argentina en relación al valor que el dólar tiene en cada uno de esos países miembros del Mercosur.

"Para quien reclama que el dólar está a 4 reales en Brasil, ¡imaginen en la Argentina que está casi a 60 pesos!", escribió el legislador por San Pablo en su cuenta de Twitter.

Para quem reclama que o dólar está R$ 4 aqui no Brasil, imagina na Argentina que está quase 60 pesos! pic.twitter.com/bNW8qO10h6 — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) 28 de octubre de 2019

El mensaje del tercer hijo de Jair Bolsonaro estuvo acompañado con un gráfico que mostraba la evolución del peso argentino en el último mes, aunque sin hacer referencia a las responsabilidades políticas que tiene semejante envión monetario. El tuit recibió miles de likes y cientos de retuits en pocos minutos y encendió un debate entre sus seguidores.

Las palabras de Bolsonaro Jr. llegaron apenas horas después de que su padre cuestionara el triunfo del candidato opositor Alberto Fernández en las elecciones generales de la Argentina y anunciara que no felicitará a quien será su colega a partir del próximo 10 de diciembre.

"Argentina eligió mal", indicó el mandatario brasileño quien abiertamente entabla una disputa verbal con su par continental desde que éste pidiera abiertamente la libertad de Luis Inácio Lula Da Silva, preso por corrupción.



"No pretendo felicitarlo. Ahora, no nos vamos a enfadar. Esperaremos para ver cuáles es su posición real en la política, porque va a asumir, va a analizar lo que está pasando y veremos qué línea tomará", añadió desde Emiratos Árabes Unidos. "Lo lamento. No tengo una bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal", añadió, según reportó la cadena O Globo.

Con casi el total de los votos escrutados en la Argentina, el opositor Frente de Todos, que tiene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, alcanzó el 48,04% de los votos, mientras que la fórmula oficialista de Juntos por el Cambio liderada por Mauricio Macri junto al senador Miguel Ángel Pichetto obtuvo el 40,44 por ciento.

Las palabras de Bolsonaro -y la irrupción de su hijo Eduardo en el debate- abren un enigma respecto al futuro que el Mercosur podría tener como bloque comercial.

"No digo que vayamos a dejar el Mercosur, pero podemos unirnos a Paraguay. No sé qué va a pasar con Uruguay, vamos a ver qué va a pasar en las elecciones uruguayas, y decidimos que si Argentina afecta alguna cláusula del acuerdo o no. Si nos hiere, podemos alejar a Argentina. Esperamos que nada de esto sea necesario. Espero que Argentina no quiera cambiar de rumbo en la cuestión comercial".

Según analizó, el resultado se debió a que las reformas de Macri no tuvieron los resultados esperados. "Ahora, el pueblo le dio el poder a quien colocó a Argentina en un hoyo".

El mandatario brasileño había hecho varias declaraciones resonantes tras las primarias de agosto, que anticiparon los resultados del domingo. Según advirtió entonces, una derrota de Macri podría provocar otra crisis migratoria, y añadió: "No queremos a argentinos huyendo hacia aquí". Además, resaltó el desplome de la moneda argentina y opinó que el país "cada vez se parece más a Venezuela".