Bolsonaro lamenta la victoria de Fernández y dice que no saludará al presidente electo

"No tengo una bola de cristal, pero creo que los argentinos han elegido mal", dijo el mandatario brasileño en referencia a las elecciones argentinas

El presidente brasileño Jair Bolsonaro, de viaje por Oriente Medio, lamentó la derrota de Mauricio Macri en las elecciones argentinas y dijo que no saludará al mandatario electo, Alberto Fernández.

"Lo lamento. No tengo una bola de cristal, pero creo que los argentinos han elegido mal. El primer acto de Fernández fue pedir 'Lula Livre'", diciendo que está encarcelado injustamente", advirtió Bolsonaro.

De gira por Asia y Medio Oriente, el presidente brasileño ha declarado que no saludará a Fernández: "No lo saludaré. Pero no nos enfermemos. Él se hará cargo, hará un balance de lo que está sucediendo y veremos cómo se comportará", dijo.

Bolsonaro recordó que cuando Fernández "estaba con Lula en Curitiba", el dirigente peronista dijo que abandonaría el Mercosur. Sin embargo, el presidente brasileño cree que todo seguirá como está en el bloque económico latinoamericano. Bolsonaro también comentó sobre la crisis en Argentina y destacó que la situación no va bien. "Escuché que muchas compañías retirarán capital de allí", aseguró.

El presidente brasileño también admitió la posibilidad de retirar a la Argentina del Mercosur. Y acusó a Venezuela de "influir en el continente". "En la Argentina, las reformas de Macri no funcionaron, pero la gente las puso allí y metieron al país en el agujero", dijo. También declaró que "la izquierda nunca murió".

"El libro de Carlos Alberto Ulstra muestra quién financió el régimen en ese momento. Conocí la lucha armada en los 70", dijo, citando a un militar que fue condenado por tortura durante la dictadura brasileña.