"Pichetto, nunca le voy a perdonar que por su culpa, Cristina Kirchner no está presa"

Feinmann le reclamó a Pichetto no apoyar el desafuero de CFK. "No hay sentencia definitiva ni se ha definido la responsabilidad penal", explicó el senador

El periodista Eduardo Feinmann le achacó al derrotado candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, que el Senado nunca haya tratado el desafuero pedido por el juez federal Claudio Bonadio de la vicepresidente electa, Cristina Kirchner, lo que la habría enviado a la cárcel en las causas de corrupción que investiga el magistrado.



Pichetto, senador nacional y compañero de fórmula de Mauricio Macri, siempre ratificó que la prisión preventiva es "excepcionalísima en la etapa de instrucción", por lo que no procedía esa medida en septiembre pasado, la última vez que la pidió Bonadio.



En aquel momento, los voceros del senador ríonegrino remarcaron que "ya fue muy claro en reiteradas oportunidades" respecto de lo que piensa sobre el tema. "Siempre dijo lo mismo", enfatizaron.



Pichetto, cada vez que tocó la cuestión, sostuvo que no apoya los desafueros por prisión preventiva porque "no hay sentencia definitiva ni se ha definido la responsabilidad penal sobre los hechos. Cuando la hubiere, se procederá al desafuero. Entendemos que debe realizarse el juicio oral con sentencia firme para avanzar".

Cristina Kirchner es la principal investigada en la causa de los cuadernos de las coimas por estar sospechada de haber cobrado coimas y de haber montado la estructura para hacerse del dinero obtenido en forma ilegal por los empresarios de la construcción.



Cuando la expresidenta fue procesada en septiembre de 2018, Pichetto aclaró que su rechazo al desafuero no era una postura "personal", sino que era "la voz de los gobernadores y senadores peronistas". Pero como jefe del Bloque peronista no K, nunca avaló la discusión en el recinto.