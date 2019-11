Después de dos meses de su salida, se confirma el regreso de Victor Hugo Morales a C5N

La noticia de su regreso fue confirmada al aire del programa radial Detrás de lo que vemos, que conduce Claudio Villarruel por AM 750

El periodista Víctor Hugo Morales volverá a la pantalla de C5N luego de casi dos meses de su salida del canal del Grupo Ceibo (ex Grupo Indalo) debido a que, según él, sufrió un "ninguneo" de parte de la empresa.

"Esa sí es una linda noticia", dijo Villarruel al enterarse en vivo de la novedad.

En septiembre de este año, Morales dejó de trabajar en el canal de Cristóbal López. De acuerdo a sus palabras, el relator de fútbol tuvo diferencias en cuanto al salario que debía ganar y dijo sentirse "ninguneado" por las autoridades del canal.

Sin embargo, se indicó que la verdad detrás de su salida fue una diferencia irreconciliable con el presidente electo, Alberto Fernández, quien -con buena relación con Clarín-, asistió al seminario Democracia & Desarrollo organizado por el Grupo. Eso fue lo que detonó su salida.

Ese mismo día, Morales comenzaba su programa diciendo: "Yo no puedo vivir con esto. La verdad, no tengo ganas de vivir con estas cosas", dijo en referencia a los negocios del multimedios.

Además, aprovechó para lanzar una advertencia para Fernández: "No está mal reunirse con (Héctor) Magnetto, pero ojalá que no haya nuevos peleles. Lo que estará mal es que esta boca seca y sin saliva que les habla, no les esté hablando dentro de cinco meses, de uno más que se pliega a los designios del diablo".