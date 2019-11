La nueva vida de María Eugenia Vidal: mudanza, trabajo y relaciones

La gobernadora de la Provincia afirmó que seguirá "al lado de la gente", pero también se plantea nuevos proyectos personales y profesionales

La gobernadora María Eugenia Vidal fue una de las grandes derrotadas en las elecciones del domingo 27: no sólo perdió la provincia de Buenos Aires a manos de Axel Kicillof, sino que también quedó una posición débil frente al reforzado liderazgo nacional de Mauricio Macri dentro de Cambiemos.

Tras conocerse el resultado adverso de los comicios, Vidal declaró que "va a seguir al lado de la gente", lo que puede interpretarse como que seguirá abocada a la política dentro de la Provincia.

"No elegí comprometerme con la provincia por un cargo o una elección; acá no se termina nada, empieza otra etapa", dijo quien, meses atrás, fuera señalada por las encuestas como la política con mejor imagen del país.

"Mi compromiso lo decidí hace muchos años, y ahora es el momento de demostrarlo. Voy a seguir al lado de ustedes, las urnas no matan los sueños, en todo caso nos dicen que este no es nuestro momento, que tenemos que mejorar, no matan lo que creemos, lo que pensamos", agregó.

Al asumir su cargo de gobernadora, María Eugenia Vidal estableció su residencia en una casa dentro de la base área de Morón. Se argumentó que fue por seguridad, pero también es cierto que eso facilitó los traslados en helicóptero.

Ahora, la figura de Cambiemos se mudará a la casa de sus padres. La vivienda está ubicada a dos cuadras de la estación de la localidad de Haedo, en el partido de Morón. Allí residirá junto a sus hijos Camila, María José y Pedro.

Vidal es la ex de Ramiro Tagliaferro, el intendente moronense que el domingo perdió las elecciones frente al candidato del Frente de Todos, Lucas Ghi.

Recientemente, la gobernadora comentó que ahora tendrá "más posibilidades" de formar una nueva pareja.

Además de trabajar en el ámbito político desde la militancia opositora, Vidal baraja la posibilidad de desempeñarse como docente y directora de una ONG dedicada al trabajo social.