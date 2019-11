Picante: esto piensa Guillermo Moreno de Alberto Fernández y su futuro gobierno

"Alberto tiene que ser mejor que Duhalde para arrancar, mejor que Kirchner para seguir y mejor que Cristina para terminar", declaró Guillermo Moreno

En una entrevista radial, Guillermo Moreno, el polémico exfuncionario kirchnerista declaró: "Le deseo el máximo de la suerte al candidato que votamos. Aunque yo no estuve de acuerdo con cómo lo eligieron, porque las PASO no fueron PASO".



También consideró que no deben existir las PASO: "Tenemos que ir hacia las internas partidiarias. Que se estructuren los partidos como se tienen que estructurar, votan los afiliados, votan los independientes. Como fue la vieja Menem - Cafiero. Y que el candidato que surja sea de tu partido". Y adelantó: "No va a ser fácil que el peronismo se organice para tener un candidato en la próxima. Me parece que va a haber varios partidos que van a expresar el ideario peronista".



Cuando le preguntaron si había recibido algún llamado por parte del equipo de Alberto Fernández o alguien de su equipo para que se incorpore al Gobierno, respondió: "Ni ellos me llaman ni yo atendería. Ni ellos tienen vocación de convocarme ni yo tengo vocación de trabajar para ellos".



Además, Moreno ninguneó a Daniel Arroyo, hombre cercano a Alberto y posible ministro de Desarrollo Social. Cuando el entrevistador le consultaba por una idea de Arroyo, el exsecretario de Moreno interrumpió y dijo: "Liberame de opinar sobre eso, por el respeto a la investidura del Presidente electo y de su equipo de colaboradores" y le endilgó a su interlocutor: "Es como si a vos, que sos abogado, te pidiesen que opines sobre lo que dijo un ingeniero acerca de una ley".



Además, criticó a Arroyo por querer solucionar "con una ley de Carrió", el tema de la inflación. En relación a la Ley de Góndolas.



Si bien en distintos tramos del reportaje le deseó fuerte a AF, advirtió: "Va a tener que ser mejor que Duhalde. Porque los desequilibrios macroeconómicos que tenemos en la Argentina son superiores los que tenía en términos fiscales Alfonsín cuando se tuvo que ir y mayores que los que tenía en el sector externo de la Rúa que también se tuvo que ir".

Luego añadió: "Eso solo lo pudo resolver Duhalde y se tuvo que ir piel y hueso seis meses antes de entregar el mandato, tuvo que adelantar". Además, opinó que le va a tocar al próximo gobierno tomar decisiones más difíciles que las de Duhalde.



A modo de resumen, Moreno señaló: "Alberto tiene que ser mejor que Duhalde para arrancar, mejor que Kirchner para seguir y mejor que Cristina para terminar". Por otra parte, cuando le preguntaron qué era lo prioritario para el próximo gobierno, contestó: "Resolver los desequilibrios macroeconómicos" y recordó que Kirchner "gobernó con superávits gemelos".



En un tramo de la entrevista, en el que elogió a Roberto Lavagna y a Jorge Remes Lenicov, indicó: "Kirchner fue exitoso, porque primero estuvo Duhalde. Si no, no hubiese podido. Y a Remes Lenicov le fue bien porque hubo una semana extraordinaria de Rodríguez Saá, que explicó por qué no podíamos seguir en la convertibilidad".

En cuanto a su visión sobre lo que pasó en el domingo electoral, concluyó: "Yo esperaba que Alberto saque ente 48 y 50% y que Macri saque un poco menos. Pero era obvio que podía llegar 40%. Porque la suma del 15% del gorilaje de la Argentina y de los radicales da el 40%". Y agregó: "Los radicales son un partido nacional, no son gorilas".



Respecto de lo que le hubiese gustado que pase en estos meses, indicó: "Era necesario un gobierno de transición desde abril para arreglar los desequilibrios macroeconómicos".