Casas, autos de lujo y barcos: la fortuna del exsecretario de Cristina procesado por lavado

El patrimonio de Fabián Gutiérrez incluye lotes y viviendas en el sur. El juez Bonadio ligó sus movimientos de dinero a la recaudación de los cuadernos

Son al menos 36 inmuebles concentrados en El Calafate, Río Gallegos y Ushuaia, unos 35 autos (la mayoría de lujo) y al menos tres embarcaciones. La lista de bienes del ex secretario privado de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez impresiona. Incluye desde un hotel en Tierra del Fuego, dos Porsche, y hasta una mansión en un country premium de Pilar.



Gutiérrez se hizo millonario de la mano del matrimonio Kirchner. Fue secretario privado de Cristina hasta 2010, cuando tuvo que dar un paso al costado por las sospechas sobre su patrimonio. La Justicia tardó casi diez años en investigarlo.



El patrimonio de Gutiérrez figura en una extensa resolución del juez Claudio Bonadio, que ayer lo procesó por el delito de lavado de dinero junto a una docena de familiares y allegados.

Te puede interesar Día del empleado bancario: en esa fecha las entidades financieras no atenderán al público

La investigación había comenzado en 2017 en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), y terminó anexada a la causa de los cuadernos de las coimas, donde el ex secretario está procesado. Para Bonadio, parte de su fortuna provenía del dinero de los bolsos que recogían Roberto Baratta junto a su chofer Oscar Centeno, según Infobae.

Te puede interesar Picante: esto piensa Guillermo Moreno de Alberto Fernández y su futuro gobierno

El listado se compone de la siguiente forma:

Te puede interesar Diluvió en Buenos Aires y estallaron las redes recordando el "no se inunda más" de Macri

Inmuebles



1. En 2008, Gutiérrez compró dos lotes en la calle 603 al 1083 en El Calafate (Santa Cruz) y se los donó a sus sobrinos.



2. En 2011, adquirió un inmueble ubicado en la avenida Néstor Kirchner 1320, en Río Gallegos, justo al lado del hotel Comercio. Pagó $108.000.



3. En mayo de 2012, compró un inmueble ubicado en Angel Biancella 1475 (Río Gallegos) por la suma de $200.000. Un año y medio después se lo vendió a la firma "Mural S.A. agencia de rifas" en $800.000.



4. En mayo de 2012, también compró un inmueble en la calle Santiago Perkic 124, en El Calafate, por $150.000. Cuando allanó ese lugar, la Justicia detectó que vivía Luis Semprini y los alquileres era cobrados por la madre de Gutiérrrez, Teresa García, también procesada por lavado de dinero.



5. A fines de 2012, Gutiérrez, adquirió otro inmueble en la calle Chacabuco 436 (Río Gallegos) por la suma de $1.029.000.



6. En julio de 2013, compró un inmueble de casi 1000 m2 en la capital santacruceña. Pagó menos de 30 mil dólares, según la documentación que figura en el expediente.



7. En octubre de 2013, compró un inmueble de casi 12.000 m2 en la calle Presidente Alfonsín 4851, en Ushuaia (Tierra del Fuego). De la documentación secuestrada surge que pagó $100.000 por transferencia y otros $412.000 con seis cheques del Banco Patagonia.



8. En 2013, adquirió otro inmueble en El Calafate que se lo terminó vendiendo a su madre en $200.000, con una ganancia de casi 1900% en menos de tres años.



9. En 2015, compró un inmueble en El Calafate por la suma de $500.000, que se lo terminó vendiendo días después a Leonardo Daviglos.



10. También en 2015 adquirió un inmueble en la calle Laura Del Carmen Álvarez 265, en El Calafate, donde funciona "Rayuela Eventos", un salón para eventos infantiles registrado a nombre de su hermana, Valeria Martinovich.



11. Otra operación en la mira de la Justicia es la permuta de un departamento en Capital por una propiedad en la calle Gobernador Gregores 936 (El Calafate). Como dato llamativo, el departamento que pertenecía a Gutiérrez estaba alquilado a la firma Electroingeniería.



12. En 2009, Gutiérrez, adquirió el inmueble ubicado en la avenida 17 de octubre 2320 (El Calafate) que luego se lo vendió a Jorge Luis Mozo en $1.175.000. Lo llamativo es que cuatro años después, la propiedad terminó en manos de Luis Alejandro Semprini. Además, la madre de Gutiérrez cobraba un alquiler cuando supuestamente no era de su hijo.



13. Uno de los bienes más importantes está ubicado en el barrio privado "Highland Park Country Club", en Pilar. Aunque no figuraba a su nombre, Gutiérrez lo aseguró entre 2017 y 2019. En los papeles, la propiedad pertenecía a un socio de Gutiérrez y en 2018 se vendió a un tercero en USD 650.000. Antes y después de esa fecha, el ex secretario y sus familiares ingresaba permanentemente al lugar. "La operación descripta fue simulada, siendo el verdadero propietario del inmueble Víctor Fabián Gutiérrez", dice el fallo de Bonadio.



14. Algo similar ocurrió con una mansión de 1170 m2 ubicada en San Isidro. En marzo de 2018, Gutiérrez la aseguró a su nombre en $15.860.000, pero el propietario en los papeles era Rudy Ulloa Igor. Luego habría pasado a manos de Oscar Raúl Núñez, que aportó un contrato de alquiler con Gutiérrez por unos 40 mil pesos mensuales. Cuando la Justicia allanó el lugar, en 2019, vivía una mujer. El lugar estaba prácticamente vacío: en un cuarto había un colchón tirado en el piso y en otro dormitorio un sommier.



El resto de los inmuebles investigados aparecen a nombre de familiares de Gutiérrez como su hermana, Valeria Martinovich, su cuñado, Matías Lazzaro Raimondo, y su madre Teresa García. También hay varias propiedades a nombre de Luis Semprini y Diego Miguel Derdey. Para la Justicia, integran el patrimonio del ex secretario. La mayoría de los inmuebles fueron allanados por el juez Martínez de Giorgi en 2017.



Autos y embarcaciones



La Justicia investiga unos 35 vehículos como parte del patrimonio de Fabián Gutiérrez. En el listado aparecen varios autos a su nombre, otros que tenía una cédula para conducir, y un tercer lote asegurados a su nombre para no realizar la transferencia. Se destacan autos de lujo como Land Rover, Audi y hasta dos Porsche:



- Land Rover, Modelo Range Rover

- BMW M6,



- Audi A4 Quattro,



- BMW 333, Modelo 2010,



- BMW 384, Modelo 2010,



- Jeep Wrangler Sport, Modelo 2014,



- Jeep Grand Cherokee,



- BMW X5, Modelo 2012



- Land Rover, Defender



- Volvo S40



- Porsche, modelo Cayenne



- Porsche Boxter, Modelo 2006



- Mercedes Benz Sprinter 515, Modelo 2015



- BMW X3, Modelo 2004



- Porsche Boxter, Modelo 2006



- BMW X5, Modelo 2005



- BMW M5, Modelo 2006



- Hummer H2, Modelo 2006



- BMW M5, Modelo 2006



Embarcaciones



En este segmento, la resolución de Bonadio menciona la compra, en apenas $890.000, de la embarcación Paraná (matrícula Mercante Nacional 1° agrupación n°0721), que figura como parte de los bienes de la firma "Patagonia Landscape S.A.", comprada por el ex secretario en 2015 junto a su hermana.



Esa embarcación operaba en el Lago Fagnano, donde está el hotel Surge Lodge 54, explotado por la firma "CYD Servicios Generales S.A.", también propiedad de Gutiérrez. Aunque los números de la empresa estaban en rojo, esa firma también compró en 2013 las embarcaciones "Tempo I" y Tempo II".

De secretario a empresario millonario

Gutiérrez llegó a los Kirchner gracias a su abuela. "Mi abuela era un cuadro dentro del Partido Justicialista. A raíz de esto es que Néstor Kirchner me lleva a militar. Y luego a trabajar en la gobernación. Con la campaña presidencial del 2003 paso a trabajar en la casa de Santa Cruz en Buenos Aires. Una vez ganadas las elecciones, pasé a desempeñar el cargo de secretario adjunto al presidente", contó en su indagatoria por la causa de los cuadernos.



Fue secretario de Presidencia entre mayo de 2003 y mayo de 2005 y luego secretario adjunto entre diciembre de 2007 y enero de 2010. Pero siguió muy cerca de Cristina Kirchner.



Gutiérrez fue denunciado por José López como la persona que le dio la orden de esconder los bolsos con nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez. El ex secretario de Cristina siempre lo adjudicó a una vieja pelea con el ex secretario de Obras Públicas. La Justicia terminó demostrando que era una maniobra de López, que sigue detenido.