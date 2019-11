Video de la amenaza del diputado de Cambiemos a periodista de C5N: "Lo voy a cagar a piñas en 30 segundos"

El legislador de Juntos por el Cambio le dijo al cronista "No me rompás más las pelotas", además de tratarlo como rata e insolente

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Eduardo Amadeo, se molestó con un periodista de C5N luego de la reunión de Gabinete ampliada que Mauricio Macri encabezó en el CCK, cuando le preguntó sobre las internas en el Gobierno y la derrota electoral.

"Lo voy a cagar a piñar en 30 segundos", le dijo a un grupo de personas que estaban a su lado, en respuesta a las consultas del cronista.

Lautaro Maislin, que es el periodista en cuestión, intentó hablar con varios funcionarios y legisladores oficialistas a la entrada o salida de la reunión, obteniendo silencio como respuesta de la mayoría de ellos.

Sin embargo, con Amadeo terminó con un duro enfrentamiento. "No me interesa más hablar con usted", dijo el legislados cuando el periodista lo consultó sobre las internas en el oficialismo después de la derrota en las elecciones.

"No hablo con la gente pagada para joder. No me rompás más las pelotas", dijo el diputado. Y siguió: "Le voy a dar una piña en 30 segundos".

Para rematar, le dijo "Rata", "insolente", al cronista. Se trata del mismo funcionario que la semana anterior había tenido otro exabrupto cuando le deseó "una úlcera" a militantes kirchneristas.

Este miércoles, el Foro Argentino de Periodismo (Fopea) repudió las "agresiones verbales y amenazas" de Amadeo.