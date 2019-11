Millonario, Xeneize, Ciclón y La Academia: las historias detrás de los apodos de los clubes de fútbol

Desde los más grandes hasta los de barrio tienen algún sobrenombre. San Lorenzo, Independiente, los clubes de La Plata y Rosario son otros del listado

Todos los clubes del futbol argentino tienen algún apodo, ¿pero cuál es el origen?

Boca, uno de los más grandes, es conocido como los xeneizes y los bosteros.



El primero es básicamente porque fue fundado por genoveses que en el dialecto local es xeneize. Y bosteros tiene dos razones, las dos surgieron de hinchas de River. Una porque dicen que la Bombonera tiene forma de inodoro y la segunda es porque La Boca está pegada al Riachuelo y sus olores.



River, se conoce en el fútbol como millonarios y gallinas. El primero surge en los comienzos del profesionalismo argentino, en los años 30. El equipo de Nuñez revolucionó el mercado pagando grandes cantidades de dinero por varios futbolistas para su equipo.



Se le empezó a decir gallinas en 1966 cuando River le ganaba el partido desempate de la final de la Copa Libertadores a Peñarol por 0-2. Resulta que los uruguayos se lo dieron vuelta y se impusieron por 4-2.



San Lorenzo, el Ciclón, se debe a su vertiginoso estilo de juego, con jugadores muy rápidos y mucha contundencia, el periodista Hugo Marini del Diario Crítica decidió bautizarlos como ‘El Ciclón’ en 1932, contó Guido Kaczka se toma un momento en "No Está Todo Dicho" en La 100 FM.

Te puede interesar Lanata se interna dos meses en un centro de rehabilitación en Escobar

Otro motivo para su aceptación por parte de los aficionados fue que con ello se opone a su eterno rival, Club Atlético Huracán.

Otro grande del futbol argentino es Racing, conocido como La Academia. El apodo nace en 1914 cuando terminó el campeonato de forma invicta con 11 victorias y un solo empate. Además, un año más tarde repitió el título con 22 triunfos y 2 empates. Entonces se le comenzó a decir que el equipo era una ‘Academia de fútbol‘.



En el caso de Independiente, son los diablos rojos de Avellaneda. Este nombre surgió en la década del 20 y se debía al color de su uniforme. Además, el periodista Hugo Marini se fijó puntualmente en la manera en que jugaban sus futbolistas, con la elegancia y picardía del diablo.



En el listado de clubes con apodos sigue Huracán, el "Globo" de Parque Patricios.

El apodo se lo vincula al ingeniero argentino Jorge Newbery, quien en 1909 piloteó un globo aerostático llamado "Huracán" e hizo surgir el apodo para el club.



También se los conoce como los quemeros y esto nace por la cercanía de su estadio con la Quema Municipal.

En el caso de los clubes de Rosario, uno de ellos es Newell’s Old Boys, la Lepra y Rosario Central, los Canallas. La historia de estos apodos es un mito urbano. No hay fechas exactas ni pruebas documentales.



Se dice que en una ocasión un grupo de mujeres de Beneficencia del Hospital Carrasco de la ciudad de Rosario se propuso realizar un partido de beneficencia para los enfermos de lepra.



Para eso convocaron a los dos principales clubes: Newell’s y Rosario Central. Por un lado, Newell’s aceptó la invitación, mientras que su rival no lo hizo. Desde entonces, comenzaron a dirigirse entre sí con estos apodos.



Los rivales en La Plata son Estudiantes y Gimnasia, "el pincharrata" y el lobo.

El apodo de "pincharratas" tiene dos versiones sobre el origen. Una tiene que ver con estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, que practicaban experimentos con roedores.



En cambio, la otra versión, y quizás la más extendida, tiene que ver con un hombre nacido a finales del Siglo 19. Felipe Montedónica fanático del club, en una entrevista brindada al diario "El Tiempo", en 1980, contó que trabajó en el Mercado y como habían muchas ratas, junto a su hermano las corrían con un tenedor grande.



En el caso del Lobo, surge a partir de su estupenda campaña de 1962, cuando muchos equipos grandes perdían de visitante en El Bosque (donde se encuentra el estadio de Gimnasia). Justamente, haciendo una asociación con el cuento de Caperucita y el Lobo.



Por último el Fortín, apodo de Vélez. En 1928 se jugó el primer partido nocturno del fútbol argentino en cancha de los de Liniers. El periodista Hugo Marino, sostuvo que sus cuatro torres iluminadas hacían parecer el estadio como si se estuviera en un fortín.



Estos son algunos de los orígenes de los apodos de los clubes argentinos. Son más de 3000 clubes que participan en torneos organizados por AFA y cada uno tiene su historia.