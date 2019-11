Levinas tuiteó que echaron a Feinmann por pedido de Máximo K y luego se retractó

El periodista de A24 afirmó que existieron presiones políticas detrás de la desvinculación de Feinmann. Tras revuelo en las redes, dio marcha atrás

El periodista Gabriel Levinas sacudió las redes este miércoles por la noche al afirmar que la salida del conductor Eduardo Feinmann de radio La Red se debía a una "orden" emitida por el diputado Máximo Kirchner.

"¿Comenzó la CONADEP? Autoridades de radio La Red le dijeron a Eduardo Feinmann que no sigue en la radio por orden de Máximo Kirchner. El ministerio de la venganza a pleno", denunció Levinas mediante su cuenta de Twitter.

El mensaje tuvo gran repercusión en las redes sociales luego de ser publicado alrededor de las 21. Sin embargo, para sorpresa de muchos, horas después Levinas lo borró.

Este viernes, el periodista dio su explicación sobre este hecho: "Me retracto. Hablé con info errónea. Feinmann no seguirá en La Red pero sí en A24, otro medio del Grupo. Mis disculpas".

Ayer publiqué EMPEZÓ CONADEP DEL PERIODISMO DESVINCULADO FEINMANN DE LA RED A PEDIDO DE MAXIMO EL MINISTERIO DE LA VENGANZA A https://t.co/o4qatnqqmc retracto.Hablé con info erronea.Feinmann no seguirá en La Red pero si en A24,otro medio delGrupo.Mis disculpas — Gaby Levinas (@GabyLevinas) 7 de noviembre de 2019

Gabriel Levinas y Eduardo Feinmann comparten canal en A24, aunque no están en el mismo programa. Levinas es actualmente panelista en la emisión que tiene como conductor a Baby Etchecopar.

Este es el tuit original, que generó la polémica:

La partida de Feinmann

El miércoles por la noche se confirmó que el periodista Eduardo Feinmann no seguirá haciendo su programa de radio en La Red AM 910.

La gerencia de la radio del Grupo América decidió no renovarle el contrato. Por la tarde, el periodista le dio la noticia a sus compañeros de radio y de A24, y les contó que, a fin de año, dejará de salir al aire su programa #Feinmann910, que se emite en la segunda mañana, de 9 a 12.



Fuentes de la radio dijeron a La Nación que la decisión "no tiene absolutamente nada que ver con la política". La emisora de Palermo aduce falta de audiencia en la franja horaria en la que se desempeñaba el periodista.

Además, contaron que Feinmann seguirá ligado a la señal de noticias A24 -donde conduce El Noticiero que se transmite de 18 a 21.



Feimnann llegó a La Red el 19 de febrero de 2018, luego de haber estado, en 2015, en Radio El Mundo AM 1070 y de haber trabajado, durante varios años, en Radio 10 AM 710, cuando era de Daniel Hadad y en la primera etapa de Cristóbal López.



Habrá un reacomodamiento en la grilla de esta radio AM, líder en transmisiones deportivas. Se espera que a la prioridad para la segunda mañana la tengan Luis Novaresio (que actualmente está de 6 a 9) o Jonatan Viale (que está de 15 a 18).