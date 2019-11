El hijo de Alberto F. disparó contra medios y periodistas: "Me cagaron la vida sólo por mi padre"

Estanislao Fernández aseguró en Twitter que es víctima de "acoso periodístico" y habló de "persecusión" solo para "joder" a su padre

Estanislao, el hijo del presidente electo Alberto Fernández estalló contra los medios de comunicación y aseguró que se siente víctima del "acoso periodístico".

En un contundente mensaje en Twitter, Dhyzyk -como es el nombre de su personaje drag queen y que emplea en las redes sociales- dijo que los medios "son invasivos" y que le "cagaron la vida" sólo para "joder" a Alberto.

"Te piden una nota, no ves el mensaje y te sacan una nota titulada 'la intimidad de', ¿qué hicieron? ¿revisaron mi basura?", se quejó.

Te piden una nota, no ves el mensaje entonces sacan una nota titulada "la intimidad de..."

me piden mi numero pero lo tienen y me viven mandando mensajes, llamandome, etc.



Cada dia me siento más acosadx por esta gente.



HARTA pic.twitter.com/gbd4E9uWoC — ??'????????????????????? ??'? (@dyhzyx) 6 de noviembre de 2019

La intimidad de quien boludo? @caras Que hicieron, revisaron mi basura? No tienen la más yuta idea de mi intimidad. Dejemos de normalizar el acoso periodistico pues también es acoso. — ??'????????????????????? ??'? (@dyhzyx) 6 de noviembre de 2019

Te puede interesar ¿Cuál es la clave para que Trump sea reelegido y que nadie tiene en cuenta?

"Me cagaron la vida boludo, todos los medios argentinos invasivos de mierda me cagaron la vida y solo porque quieren joder a Alberto. Me tienen harta y todos mis problemas últimamente vienen siendo por esta persecución mediática que tienen contra mi para joderlo a Alberto", agregó.

Me cagaron la vida boludo, todos los medios argentinos invasivos de mierda me cagaron la vida y solo porque quieren joder a alberto. Me tienen harta y todos mis problemas ultimamente vienen siendo por esta persecución mediatica que tienen contra mi para joderlo a alberto. — ??'????????????????????? ??'? (@dyhzyx) 6 de noviembre de 2019

Estanislao, quien se declaró abiertamente bisexual, es drag queen y realiza presentaciones artísticas caracterizado de mujer bajo el nombre de "Dyhzy".

El joven de 24 años participó el fin de semana pasado de la Marcha del Orgullo celebrada en la ciudad de Buenos Aires.

Te puede interesar Lewis Hamilton: cuánto gana el piloto mejor pago de la historia, que hoy monopoliza la Fórmula 1

MI MOOD DE HOY ES FEELING GOOD AS HELL



FELIZ ORGULLO BELLEZAS! QUE NUNCA MAS NINGÚN FACHITO, MACHITO, O VIEJO LOCO NOS DIGA QUIENES PODEMOS SER O NO SER



NOS VEMOS EN LA MARCHA. LES AMO. pic.twitter.com/OcbExKAapv — ??'????????????????????? ??'? (@dyhzyx) 2 de noviembre de 2019

El hijo del presidente dragueado en un camión. Es esto un sueño? pic.twitter.com/yVLZEAX0h9 — Diego Tajer (@diegotajer) 2 de noviembre de 2019

Estanislao fue centro del ataque también del hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo, quien sumó más tensión a la relación bilateral entre el gobierno de Brasil y la futura Presidencia de la Argentina.

"El hijo del presidente de la Argentina / El hijo del presidente de Brasil": eso decía el provocador posteo en donde aparecía contrastada una foto de Fernández como drag queen y disfrazado del personaje principal de la serie de animé Pokémon, con una de Bolsonaro, en donde se ve a Eduardo con un arma. El mensaje intentaba ridiculizar a Estanislao. "Esto no es un meme", escribió, en referencia a la famosa frase de René Magritte, "Esto no es una pipa", obra precursora del arte conceptual.

El hijo de Alberto Fernández no se sumó a la pelea pero respondió. Lo hizo en portugués. "Hermanos brasileños, estamos en esta lucha juntos. Los amo", escribió en Twitter.