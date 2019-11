Alberto Fernández recomendó una serie donde la vicepresidenta quiere quedarse con la presidencia

Cuando despierta suspicacias cuál será el peso de Cristina Kirchner en el Gobierno, el presidente electo se refirió a la particular comedia estadounidense

"Veep es la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia". Con estas palabras, el propio presidente electo Alberto Fernández se refirió a la comedia estadounidense emitida por HBO y protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, al ser consultado sobre las series que le gustaban.



Casualidad o ironía premeditada, cuando todavía despierta suspicacias cuál será el peso de Cristina Kirchner​ en el próximo Gobierno, Fernández mencionó la serie multipremiada en Hollywood como una de sus favoritas.



"Hay una serie que muestra realmente cómo funciona la política. Está hecha en tono de comedia y es extraordinaria. Acaba de salir hace unos meses su última temporada, es maravillosa y es Veep. Son capítulos de media hora y es la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia. A partir de allí todos los personajes que giran en torno a ella existen en la política", aseguró con tono serio el ex jefe de Gabinete K en una entrevista con Página/12.



Embalado con la temática, Fernández también recomendó Breaking Bad, aunque criticó con dureza a House of Cards: "Es una ficción sobre lo peor de la política. La política no funciona así".



La serie Veep fue creada y producida por Armando Iannucci, contó con siete temporadas y ganó varios premios Emmy. Allí, Selina Meyer (el personaje principal) no se siente cómoda en su puesto de vicepresidenta y mantiene una tensa relación con el presidente, a tal punto que muchas veces queda relegada de las decisiones principales. Es por eso que busca postularse y arrebatarle el trono al mandatario.