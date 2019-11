Grabois presentó un programa de gobierno junto a Máximo Kirchner

El líder de la CTEP dijo: "Ni el mercado, ni el empleo público van a resolver el problema de nuestros compañeros. Hay que trabajar la democracia económica"

Juan Grabois, referente de la CTEP, presentó este sábado sus "52 Programas de Buen Gobierno" en un acto en la Facultad de Medicina de la UBA, junto al diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y futuros funcionarios de la gestión del presidente electo Alberto Fernández.



El evento consistió en tres paneles y 14 comisiones temáticas en donde se profundizó sobre cada eje y fue clausurado a las 18 con discursos de Grabois, Máximo Kirchner y Mariel Fernández, intendenta electa de Moreno.



El dirigente de CTEP recordó cuando el año pasado desde Patria Grande decidieron sumar su apoyo a la candidatura del Frente de Todos. "Nuestro eje era la defensa de la Patria Grande como un valor fundamental para la emancipación argentina y este se cruzaba con el sentimiento de identificación política de los más pobres de los pobres. Entonces, algunos de nosotros hicimos una conexión que para muchos es obvia, pero que a otros nos llevó mucho tiempo. ‘Nosotros estamos con los pobres, estamos con Lula, estamos con Correa, ¿cómo puede ser que no estemos defendiendo a Cristina en la Argentina?’".



En este sentido, habló de una estrategia geopolítica de "defender a la Patria Grande" junto al "sentimiento de los más sencillos, donde en general radica la sabiduría de los pueblos".



"Yo estoy seguro de que lo que hizo cristina va a quedar en la historia de los pueblos. Tampoco es momento de hacer críticas cuando estamos frente a una ofensiva y mucho menos con lo que pasa en Bolivia", agregó.



"Los programas están referidos a la agenda de Tierra, Techo y Trabajo y son producto del diálogo y el trabajo conjunto de los movimiento populares, en particular de la CTEP", se informó en un comunicado.



"Ni el mercado, ni el empleo público van a resolver el problema de nuestros compañeros", expresó sobre el panorama laboral que se viene y ratificó la necesidad de hacer eje en la "economía popular". En este sentido, hizo énfasis en la necesidad de estimular la "redistribución de la riqueza". "Hay que trabajar la idea de democracia económica", dijo.



Los organizadores indicaron que participaron del acto dirigentes que suenan como posibles integrantes del Gabinete de Fernández, como Nicolás Trotta, rector de la UMET, y Daniel Arroyo, diputado nacional.



Participaron también Nicolás Trotta, Rector de la UMET; Daniel Arroyo, Diputado Nacional y exministro de Desarrollo Social; Maria Eugenia Bielsa, arquitecta y ex Vicegobernadora de la provincia de Santa Fe; Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita; Rafael Klezjer, secretario general CTEP Capital;Juan Monteverde, Concejal de Rosario y dirigente de Ciudad Futura. También integrantes del Frente Patria Grande como el economista recientemente electo diputado Itai Hagman; la joven legisladora electa Ofelia Fernández; Cecilia Checha Merchán, Diputada del Parlasur; Natalia Zaracho, referenta y trabajadora de la economía popular; Fernanda Miño, concejala de San Isidro.