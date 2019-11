Riquelme enfrentará al macrismo en las próximas elecciones de Boca: los detalles de esta decisión

"Tengo la posibilidad de volver a mi club, a mi casa", anunció el ídolo xeneize, quien estará en la lista con Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini

Juan Román Riquelme, uno de los grandes ídolos de toda la historia de Boca Juniors, confirmó este miércoles que será candidato a vicepresidente segundo en la lista encabezada por Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini en las próximas elecciones del club, que se llevarán adelante el 8 de diciembre.



"Quiero mucho a mi club, lo saben todos. Pedí que estuvieran todos juntos (los candidatos), sabía que era una cosa bastante complicada y al final no se pudo. Hago lo que siento y lo que creo que está bien. ¿Mi postura? Ayudar al club. El día que Boca perdió la final con River mi hijo Agustín me pidió que volviera al club. Estoy agradecido al oficialismo porque intentó convencerme pero he tomado esta decisión y quiero que el hincha de Boca lo sepa por mí", dijo en diálogo con Fox Sports.

"Tengo la posibilidad de volver a mi club, a mi casa. Y para mí eso es maravilloso. Tanto Ameal como Mario (Pergolini) se comprometieron a hacerme conocer las cosas del club porque claramente no estoy preparado para ser presidente. Intentaremos ver cómo son las cosas y ver si en cuatro años estoy preparado", agregó ídolo xeneize.

"Si creyera que no puedo, como asado, tomo mate y me quedo en mi casa, paso a ser el Bochini de Boca. Pero tengo mucha tranquilidad y quiero ver si puedo ayudar a que el club pueda ganar. Lo pensé muchísimo. Me siento contento de la decisión que tomé. Pienso mucho, hablo con mis amigos, con la gente que quiero. Me quedo solo pensando hasta muy tarde. Es hora de volver o de intentar volver. Es el momento y vamos a necesitar la ayuda de los hinchas para que nos voten y a partir del 9 de diciembre si ganamos", insistió.

"VOY A IR DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO"#90MinutosFOX | Juan Román Riquelme reveló el cargo por el que se presentará en la lista de Jorge Amor Ameal para las elecciones en Boca. pic.twitter.com/5RMtoyQC2r — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 20, 2019

También anunció que su partido homenaje "va a tener que esperar".

"No quiero que mi partido esté metido en unas elecciones. Creo que el mejor momento será en junio del año que viene, cuando no hay Copa, para ver si puede venir Messi", dijo el número 10.