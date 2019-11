El video con el que Maradona hizo llorar a Federer: "Fuiste, sos y serás el más grande"

El Diez apareció en las pantallas del estadio del Parque Roca en la exhibición, con un mensaje para el tenista suizo, actualmente número tres en el ATP

Roger Federer, el mejor tenista de la historia para gran parte de la prensa especializada, pasó por segunda vez por Buenos Aires y deleitó con su técnica sin par a las más de 15.000 personas que llenaron el estadio Mary Terán de Weis, reeditando la "Federermanía" que lo acompaña en cualquier lugar del planeta.



La exhibición que brindó en el Parque Roca ante un futuro campeón como Alexander Zvererev fue la excusa para renovar el idilio entre Federer y la gente, un vínculo que excede largamente a los aficionados del tenis, ya que a esta altura la imagen del multicampeón suizo es la representación del deportista del siglo XXI.



Pero eso no fue todo. También estuvo presente a través de un video Diego Armando Maradona. El Diez apareció en las pantallas del estadio con un mensaje de congratulaciones para el suizo, que también fue recibido complacientemente en las graderías por dos goleadores de época como Gabriel Batistuta y Hernán Crespo, así como por otro digno representante de los colores celeste y blanco, el ex capitán de Los Pumas, Agustín Creevy.



"Hola maestro, master, máquina. Fuiste, sos y serás el más grande. No hay otro que te pueda asomar. Quiero que cualquier problema que tengas en el país, me llames y me digas lo que necesitás", señaló Diego en el video.





La transmisión oficial del evento pudo captar el momento en el que el número 3 del mundo lagrimeaba por las palabras del exjugador de fútbol.



Cuando terminó el video, se escuchó una gran ovación en el estadio que no solo fue dedicada a Federer, sino también a uno de los mejores jugadores de la historia.

El tenista tandilense Juan Martín Del Potro fue otro de los que se acercó a saludar al suizo Roger Federer antes de su exhibición. Ambos tienen una gran relación y de hecho iba a ser su oponente original en el predio de Villa Soldati, pero no pudo por la lesión que lo persigue en la rótula derecha.

Tenis de primer nivel

El suizo Roger Federer, considerado como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, mostró parte de su magia ante sus fanáticos argentinos, en una exhibición en la que perdió con el alemán Alexander Zverev por 7-6 (7-3) y 7-6 (7-2), en el estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati.



Los 15.000 espectadores que completaron las instalaciones del estadio disfrutaron de momentos distendidos y también de puntos de gran nivel propio de dos tenistas de élite que son grandes protagonistas del circuito.



El triunfo quedó en manos del alemán, de 22 años, que se tomó desquite del cruce jugado la noche anterior del otro lado de la cordillera, en Santiago, donde el suizo se impuso por 6-3, 4-6 y 6-4 en el inicio de la gira.



Zverev saltó a la cancha consciente de que no era el protagonista del espectáculo y asumió muy bien ese rol, ya que esperó con paciencia cuando el fervoroso público argentino entonó en reiteradas ocasiones el ya clásico "Olé, Olé, Olé, Olé, Roger, Roger", que el suizo agradecía sorprendido.

El suizo Roger Federer hizo delirar a las 15 mil personas que llenaron el Parque Roca durante dos horas, en el que no solo desplegó su categoría, sino que interactuó y devolvió el cariño que le entregó el público. El partido, sin embargo, fue para el joven alemán Alexander Zverev, que se impuso en dos sets.



Fue un doble 7-6 para el alemán, que ganó la segunda escala de la gira por Sudamérica (antes había estado en Chile). Fue una tarde inolvidable: más allá del resultado, el público fue a ver en vivo a Federer, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.



Federer no solo jugó al tenis, sino que dio un show. El suizo estuvo de muy buen humor y hasta se animó a bailar en algunos tramos del partido.