Alperovich negó la denuncia de violación de su sobrina y la acusó de "amenazas y exigencias indebidas"

Una sobrina del senador y ex gobernador de Tucumán afirmó haber sido violentada sexual, física y psicológicamente durante más de un año

El senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, negó este viernes la denuncia por violación en su contra que realizó una sobrina y dijo ser "víctima de amenazas y exigencias indebidas" por parte de la mujer de 29 años.

"He tomado conocimiento por los medios de las denuncias radicadas. Al respecto, deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad", afirmó vía Twitter.

Además, sostuvo que "desde hace tiempo" es "víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quien ahora se presenta falsamente como víctima" y dijo que "con anterioridad" promovió una "denuncia" contra ella.

En una seguidilla de tuits, el senador nacional mencionó a su denunciante (que es su sobrina segunda) con nombre y apellido, a pesar de que ella intentó mantener bajo reserva su identidad ante los medios de comunicación.

La denuncia

Una sobrina de 29 años del senador nacional José Alperovich lo acusó de haberla violado durante un año y medio, hechos que habrían tenido lugar tanto en la provincia de Tucumán como en la Capital Federal.

Fuentes judiciales informaron que la joven, que trabajó para la campaña como candidato a gobernador de Tucumán, denunció que fue abusada sexual y físicamente, y pidió medidas de restricción para Alperovich, como ser la prohibición de salida del país.

La denuncia fue hecha ante la Unidad Fiscal Especializada de Violencia Contra las Mujeres (UFEM) que dirige Mariela Labozzetta, y también en la Justicia en lo Penal de Tucumán.

Sumado a la denuncia realizada ante la Justicia, la joven hizo pública una carta contando su calvario.

"Durante un año y medio, mi tío José Alperovich violentó mi integridad física, psicológica y sexual", dice la carta que la mujer, cuyo nombre aún se resguarda, publicó a través del colectivo #NoNosCallamosMás.

"No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirla, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe", señala la carta que escribió la joven.

"El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él", describió.

"No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual", acusó la mujer en la carta.