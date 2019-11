Actrices Argentinas se pronunció sobre la denuncia por violación contra Alperovich: "Basta de hipocresía y revictimización"

El colectivo pidió "que la justicia actúe con celeridad sobre el caso y tome las medidas necesarias de seguridad para la denunciante"

El colectivo Actrices Argentinas publicó un comunicado a través de su cuenta en la red social Twitter sobre la denuncia por violación contra el ex gobernador de Tucumán y actual senador nacional José Alperovich, realizado por su sobrina segunda.



"Desde Actrices Argentinas acompañamos a la denunciante contra el actual senador nacional, José Alperovich, y señalamos el accionar abusivo de quienes tienen el poder del Estado y lo ejercen en un marco de impunidad profundizando la opresión que vivimos las mujeres en esta sociedad", comienza el escrito.



"Se trata de un funcionario público que gobernó la provincia de Tucumán entre 2003 y 2015. Por esos años, la justicia realizó un pedido de investigación por presunto encubrimiento al asesino de Paulina Lebbos. También fue denunciado por irregularidades durante el caso Marita Verón que contó con 13 escandalosas absoluciones de los 13 acusados que contaron con plena impunidad. Las redes de trata se expandieron y trabajan libremente aún hoy en la provincia", indicaron.



En ese sentido, especificaron: "Durante el debate por la legalización del aborto habló de moral, ética y familia para defender su postura antiderechos. Sin embargo hoy viola la privacidad de la víctima que lo denuncia, que además es miembro de su propia familia".



Y realizaron un pedido: "Solicitamos que la justicia actúe con celeridad sobre el caso y tome las medidas necesarias de seguridad para la denunciante. Basta de hipocresía y revictimización. Por el derecho a hablar. Basta de violencia sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas".



La mujer que realizó la denuncia tiene 29 años, es hija de un primo de Alperovich y era su asistente personal. Como los hechos que denunció habrían ocurrido en Buenos Aires y también en Tucumán, la denuncia se presentó tanto en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en la Ciudad de Buenos Aires, como en los Tribunales penales de Tucumán.



Ricardo Santoro, el abogado que representa a la mujer, dijo que los abusos sexuales habrían sucedido entre fines de 2017 y mayo de 2019 "cuando ella pudo decir basta". En la denuncia primero habla de dos hechos -el 14 y el 27 de diciembre de 2017- en el departamento de él, en Puerto Madero. Luego, habla de otros abusos -agravados por acceso carnal- que habrían sucedido en Tucumán, en la casa que usaban como sede de campaña, según Infobae.



Pocas horas después de que se hiciera pública la denuncia, el ex gobernador de Tucumán dio su versión a través de un hilo en la red social Twitter. "Deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad".



Y agregó: "Ya he dado instrucciones a mis abogados para ponerme a disposición de la justicia para aclarar lo sucedido, pues es en ese ámbito donde se debe dilucidar lo ocurrido. Por otra parte, informo que desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quien ahora se presenta falsamente como víctima y ya con anterioridad promoví la denuncia y la investigación pertinente ante la justicia".