Juan Román Riquelme dejó pagando a Mauro Viale: "¡Qué tipo tan desagradable!"

El periodista, con micrófono en mano y una cámara que transmitía en vivo, se acercó al exjugador para pedirle unas declaraciones

Juan Román Riquelme, quien sería el encargado del fútbol de Boca si la lista que encabeza Jorge Ameal triunfa en los comicios del domingo, fue entrevistado este miércoles en el programa Intrusos por AméricaTV, y el exfutbolista de Boca Juniors habló principalmente de las próximas elecciones presidenciales del domingo 8 en el club xeneize.



Tras una hora de charla con Jorge Rial y su equipo, una multitud se acercó para saludar al ídolo de Boca al retirarse del estudio. Entre todos, se encontraba Mauro Viale, conductor en ese mismo horadio del programa Más que noticias, que va por A24, la señal informativa del grupo.



El periodista, con micrófono en mano y una cámara que estaba transmitiendo en vivo todo lo que iba sucediendo, se acercó al exjugador para pedirle unas declaraciones. Pero el resultado no fue el que esperaba el conductor.

"Permiso, abran paso...", decía Mauro Viale en medio de los fanáticos que querían acercarse a su ídolo. Cuando estuvo al lado de Riquelme, le dijo: "Perdón, eh... ¿me dejás un minuto en vivo? Román, estamos en vivo para A24, Mauro Viale...".



La respuesta de Román fue "¿Cómo andá, bien?", tras lo cual, agregó: "Me tengo que ir, me tengo que ir...". Luego lo abrazó a Rial y se fue sin decir una sola palabra más.



Esta actitud no le agradó al periodista, quien se quejó de la gambeteada del exjugador: "Eh, pero... Está bien... ¡qué desagradable, che!".

Y concluyó: "No puede decir nada? Lo he relatado... no, no lo he relatado. Lo perdí, que tipo tan desagradable, pero se fue... qué maleducado".