Jorge Rial se peleó con un falso Niembro por su entrevista con Juan Román Riquelme

El conductor de Intrusos mostró un tuit que supuestamente pertenecía al periodista deportivo y lo criticó en el inicio del programa

Uno de los temas del día fue la entrevista de Juan Román Riquelme en el programa Intrusos, quien fue a AméricaTV para hablar sobre las próximas elecciones en el club Boca Juniors. Incluso antes de que comenzara el programa, ya era tendencia en las redes sociales.

Antes del inicio de la charla, se viralizó en Twitter un mensaje bajo el nombre de Fernando Niembro, pero que posteriormente se confirmó que pertenecía a una cuenta falsa.



Jorge Rial no sabía esto de entrada por lo que mostró el supuesto tuit de Niembro y lo criticó muy fuerte.



Rial comenzó el programa diciendo: "Yo tenía dudas en traerlo a Riquelme o no (a Intrusos) pero recién me las acabo de sacar. Si hay gente a la que no le gusta esto es porque estamos haciendo bien las cosas. Porque está de la vereda de enfrente, un tipo que es mala persona. Pero estamos hablando de cualquiera acá...". Todo esto lo comentó sin decir a quién se estaba refiriendo.





En ese momento, le pidió a la producción que mostrara el tuit del supuesto Niembro: "Algún día se va a saber toda la verdad de por qué Juan Román Riquelme tiene que recurrir a un programa de chimentos (Intrusos) para seguir su campaña política en Boca", decía la cuenta @NiembroFutbol (que luego fue eliminada).



Y ahí el conductor de Intrusos siguió: "Acaba de tuitear Fernando Niembro, ¿se acuerdan de Fernando Niembro? Secretario de medios, vocero de Menem cuando anunció la Amnistía y el Punto Final. Bueno, que no pudo asumir su cargo con el gobierno que nos deja este desastre porque tenía los papeles flojos, guita de más que no se sabía dónde estaba...".



En ese momento, una de las panelistas dijo que la palabra chimento era despectiva para Niembro.



"La verdad, no lo sé. Para mí no es despectivo", respondió Rial. Y continuó: "Es como decir que él tuvo una causa por desvío de dinero del Estado, que es verdad. Yo lo invito a Fernando Niembro que si quiere salir al aire nos cuente. Quizás hay una historia atrás de esto y yo la desconozco".



"Quizás él sepa por qué, Riquelme, en vez de ir a un programa deportivo viene acá. Quizás hay una prohibición para que Riquelme no vaya", agregó.



Posteriormente se supo que esa no era la cuenta Twitter de Niembro ya que el periodista no utiliza las redes sociales.