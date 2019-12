Boxeo y milones de dólares: las impresionantes cifras de la pelea Ruiz Jr. vs Joshua

Este sábado se llevará a cabo la revancha entre "el verdadero Rocky" y el ex campeón británico por los títulos de peso pesado de la FIB, la AMB y la OMB

El 1 de junio de 2018 Andy Ruiz Jr., boxeador estadounidense, de padres mexicanos, entró en la historia del deporte. Tras ser elegido como retador a las apuradas, como suplente de Jarrell Miller y con menos de un mes de preparación, derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto al británico Anthony Joshua, quien por entonces era el gran campeón.

No solo los antecedentes de Joshua, poseedor de los cinturones de las principales asociaciones y gran animador de la categoría desde que logró derrotar al consagrado Wladimir Klitschko, hacían pensar que vencería con facilidad a Ruiz Jr., sino también, la notoria diferencia física: Joshua mide 1,98 mts. y pesó para aquella pelea aproximadamente 112 kgs., mientras que Ruiz, de 1,83 mts. pesó 121 kgs.

En muchas ocasiones, en el boxeo, el físico tonificado nada significa, pero el impacto visual de uno y otro, sumado a la diferencia de altura y alcance, que sí tienen una importante incidencia, parecían indicar un claro favorito.

Sin embargo, en lo que fue una pelea vibrante aunque desprolija, David derrotó a Goliat y se consagró campeón de los pesos pesados. A partir de esta gesta, Silvester Stallone declaró que Ruiz Jr. era "el verdadero Rocky" y hasta produjo un documental basado en la noche de la histórica pelea, denominado "One Night: Joshua vs. Ruiz".

En ese primer combate, llevado a cabo en el Madison Square Garden, la bolsa fue de u$s31.000.000. Pese a la derrota, la atracción pasaba por AJ, por lo que fue él quien se llevó el premio más importante: u$s25.000.000. Por su parte, el estadounidense, a pesar de su hazaña, solo obtuvo u$s6.000.000. En la comparación, la cifra percibida por quien ganó los títulos en juego, parece menor. Sin embargo, fue el premio más grande que recibió por una pelea en su carrera, más de diez veces mayor al que le sigue en cantidad.

La revancha

La gran revancha tendrá lugar en Riad, Arabia Saudita. Es por eso que, en Argentina, el horario no será el acostumbrado para este tipo de combates. Dado que, en general, suelen llevarse a cabo en Estados Unidos, los espectadores nacionales están habituados a ver las peleas por títulos mundiales pasada la medianoche. En este caso, la transmisión de la velada en medio oriente comenzará a las 13 de Argentina y estará a cargo de ESPN 2.

La sede, Riad, no suele albergar espectáculos boxísticos. De hecho, ni siquiera había un estadio construido para un evento como este. Sin embargo, a partir del ofrecimiento de casi u$s110.000.000 por parte de un grupo inversor árabe al organizador del evento, Matchroom Boxing, lo que parecía imposible se logró. Además, en poco más de un mes se construyó un estadio con capacidad para 15.000 espectadores, para que uno de los grandes eventos deportivos del año pueda realizarse en esas tierras.

Esta impresionante suma de dinero aportada por los empresarios árabes, elevó la bolsa que ambos boxeadores percibirán. A pesar de ser el campeón, una vez más, Ruiz Jr. recibirá una cifra considerablemente menor a la de Joshua.

Esto se debe a una cláusula de revancha impuesta por el inglés antes del primer combate, con el objetivo de asegurarse una segunda pelea en caso de ser derrotado y de recibir también un porcentaje mayor del premio económico. Este tipo de cláusulas son comunes en peleas por títulos mundiales y a pesar de que hay que reconocer la previsión del británico, no se trató de una premonición sino de una práctica habitual en el deporte.

Por todo ello, el actual campeón se embolsará poco más de u$s12.000.000, mientras que el oriundo de Watford se llevará más de u$s85.000.000.

Previo a la primera pelea, no cabía duda de que Joshua era realmente el atractivo del combate. No solo por ser el campeón o por su popularidad, sino también por su estilo de boxeador, más técnico y lucido que su rival. Sin embargo, Ruiz Jr. cautivó con su historia, conmovió con su coraje y emocionó con su hazaña.

Por eso, de cara a este sábado, resulta difícil determinar quién es el verdadero protagonista del evento. Por un lado, un ex campeón, que si bien nunca lució, despertó la curiosidad de los fanáticos a partir de su tamaño físico y su técnica y va por la reconquista del título. Por el otro, el hombre del milagro, aquel que hizo posible lo imposible y quiere ratificar que no fue una casualidad, sino que tiene la capacidad para ocupar el lugar que hoy ocupa.

La expectativa es mundial. La cadena DAZN que posee los derechos televisivos para Estados Unidos y parte de Europa ha recibido millones de suscriptores que deben adherirse, al menos por un mes, al precio de u$s19,99, para poder observar este combate. El estadio estará colmado por el público que pagó precios absolutamente exorbitantes por asistir.

Las entradas más baratas tienen un valor de u$s138, mientras que las más caras superan los u$s13.000. Esta cifra es mayor a la de los boletos más onerosos de la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao del año 2015, que ascendían a u$s10.000. Aquel combate estableció el récord de recaudación, con un total de u$s72.000.000, por lo que se espera que el sábado se rompa esa marca.

Hace mucho tiempo un combate de pesos pesados no generaba tanta expectativa. Quizás fue el propio Mayweather, en categorías más livianas, el último gran pugilista que consiguió tan alto nivel de atención. Sin embargo, en este caso, no se trata tanto de ver a un boxeador en particular, sino del evento en sí, de la pelea propiamente dicha.

Casi como para seguir en la línea de las películas de Rocky, esta segunda parte era necesaria. El final de aquella escena hollywoodense es conocido. En la vida real, Ruiz Jr. ya ha logrado un resultado propio de un libreto heroico y está ante la posibilidad de su segundo gran éxito de taquilla.