Feinmann se fue de La Red y habló de los "nuevos vientos políticos"

El conductor se despidió de la radio, agradeció la oportunidad, habló de la nueva etapa de la Argentina y aseguró que estará en otra emisora

Luego de toda la polémica que generó la no renovación de su contrato, Eduardo Feinmann hizo su último programa en radio La Red, y a diferencia del silencio que había mantenido hasta ahora, utilizó el micrófono para despedirse y contar sus vivencias en las emisora,

"Pasé momento increíbles en esta radio. Conocí gente increíble. Odio profundamente las despedidas. Siempre uno en la vida cumple ciclos, y en los medios de comunicación más todavía. Hay programas que empiezan y otros que terminan, es lo lógico, no veo nada raro", comenzó el periodista.

"Me siento orgulloso de haber formado un equipo fenomenal en este programa. Los nuevos vientos políticos marcan una época y así debe ser. No lo discuto. Le agradezco infinitamente a las autoridades de la radio el espacio que me dieron", dijo poniendo el foco en la llegada del nuevo Gobierno, y sacándole peso a la versión de un bajo rating.

"Mi equipo es lo más maravilloso que pude armar", aseguró al nombrar a todos los integrantes que pasaron en estos casi dos años de Feinman 910, y añadió para tranquilidad de sus oyentes: "Obviamente nos vamos a encontrar en otra radio, eso se los aseguro".

Para concluir, Feinmann lanzó: "Gracias a todos los que estuvieron de acuerdo con lo que pensamos, y también a los que no. La diversidad de opiniones es lo más divertido".