Los irónicos tuits de Lucas Llach sobre los pobres y las elecciones que generaron repudio en la redes

El exvicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, protagonizó una polémica en las redes sociales, tras un tuit que publicó sobre la exgoberndora María Eugenia Vidal.

El mensaje a Vidal fue escrito por el economista en su cuenta de la red social Twitter, aunque luego de ser repudiado por los usuarios borró el comentario: "Feliz Navidad María Eugenia. Todos nos equivocamos y a veces los electores también. Paciencia y persistencia".

Fue en respuesta a que la exmandataria bonaerense había publicado en la misma red social: "¡Feliz Navidad a todos los argentinos y especialmente a los bonaerenses! Que esta Navidad los encuentre como a mí, rodeada de amor y familia", mensaje que acompañó con una foto en la que se la ve con sus padres y dos de sus tres hijos, compartiendo la mesa navideña.

Si bien el exfuncionario terminó borrando el tuit que lo convirtió en tendencia, poco después volvió a generar polémica en las redes al postear otro mensaje sobre la festividad navideña.

"Feliz navidad! Che, y los pobres acuérdense de no tomar ni sidra ni Coca, es una explotación de las multinacionales y además ustedes no tienen los mismos derechos", escribió el economista.

La reacción de los usuarios de Twitter no se hizo esperar, y le reprocharon su gestión durante la administración macrista, la suba de la inflación durante los cuatro años de Gobierno de Cambiemos, el alza de la pobreza en ese período, etc.

Tené algo de dignidad y vos no hables de pobreza, que sos uno de los grandes culpables de muchos nuevos pobres. Eso nunca te lo vas a poder quitar. Será ti estigma de por vida y todo el mundo siempre te lo recordará.

Pero Lucas no era que la tarjeta alimentaria permite a los pobres dirigir el consumo de la AUH a lo que le gusta a los pobres: el alcohol y la falopa de mala calidad?. Porque la buena es para el que trabaja. Y gana bien.

Te cayo mal el vitel toné? Por más acumulación de tesoros, no se adquiere sabiduría, guardá los saludos irónicos, la soledad te hace escribir burradas

Incluso en algunos casos el exvicepresidente del BCRA le respondió a algunos de los usuarios que lo cuestionaban.

Diecisiete. Y estoy acá en Bahamas con un whisky, no pasa naranja.

No tengo un ego tan grande, sé que acá gente no muy lúcida me concede una influencia fenomenal.