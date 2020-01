Se dispara el precio del petróleo: tras el ataque de EE.UU. a militar iraní en Irak, el barril llega a u$s70

El crudo Brent para entrega en marzo subía este viernes el 4,4% y se vendía a 70 dólares tras la noticia de que el comandante iraní Qassem Soleimani y el vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes, murieron en un ataque de Estados Unidos.

"Bajo la dirección del Presidente (Donald Trump), el Ejército de los Estados Unidos ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal al matar a Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos", informó el Departamento de Defensa.

A través de un comunicado, la cartera justificó el bombardeo al subrayar que "el general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidenses en Irak y en toda la región".

"Este ataque tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataque iraníes. Estados Unidos continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger a nuestra gente y nuestros intereses en cualquier parte del mundo", agregó el área conducida por Mark Esper.

