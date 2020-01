Para los expertos, el asesinato del general Soleimani "cambia todo"

Se prevé que aumente la violencia y los ataques en Medio Oriente tras el asesinato del general más destacado y competente de Irán

El asesinato de Qassem Soleimani probablemente suscitará una fuerte reacción de la República Islámica contra los intereses de EE.UU. y podría provocar más interrupciones del suministro de petróleo.



"Podría ser el evento más desestabilizante en la región desde que invadimos Irak", reza un informe de investigación publicado recientemente por Academy Securities, con sede en Nueva York. "Esto cambia todo".



La guerra encabezada por EE.UU. en Irak comenzó a principios de 2003 y rápidamente derrocó a Saddam Hussein. Después, provocó mucho caos de forma indirecta, contexto en el que surge la agrupación terrorista Estado Islámico.



Soleimani fue el comandante militar iraní más influyente de los últimos veinte años. Estuvo a cargo de muchos de los sofisticados dispositivos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) que mataron a por lo menos 600 estadounidenses durante el conflicto en Irak. Con los años, llegó a controlar una milita chiita muy fuerte en Irak y Siria. Como comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, era el encargado de planificar, coordinar y apoyar una serie de actividades hostiles en la región.

Era el cerebro detrás de muchas de las tramoyas de Irán en Medio Oriente, y lo que quizás es más importante, deja como legado una serie de milicias locales bien organizadas en Irak.

El problema más inmediato es Irán, que no tiene muchas opciones de retaliación, según el informe. Se anticipa que pasen cosas malas.



"Las fuerzas de Movilización Chiita [armadas por Soleimani] socavarán el Gobierno de Irak atacando a las fuerzas estadounidenses, y el Gobierno iraquí no podrá controlar el caos", reza el informe.



Además, es probable que se lleven a cabo ataques cibernéticos, entre otros blancos contra el sistema bancario de EE.UU., en tanto se considera que el mundo de las finanzas es "vulnerable" a interferencias.



Previsiblemente, la noticia impactó en los mercados financieros. Subieron el dólar, el oro y el petróleo, y las acciones están cayendo rápidamente.



Recientemente, los contratos de futuros para el crudo Brent ascendían a US$ 68,75 el barril, una suba de 3,8% desde el cierre. Los futuros del oro subían 1,4% y se vendían a US$ 1.549 la onza troy, según datos de Bloomberg.



Los futuros de los principales índices accionarios de EE.UU. bajaban cerca de 1% en las operaciones previas a la apertura de los mercados, según cifras de Yahoo. Sin embargo, estos movimientos recientes probablemente no serán los últimos.



"Ahora los mercados financieros esperan la reacción de Irán, que probablemente impactará con fuerza en todas las clases de activos", reza un informe publicado recientemente por OANDA, una casa de bolsa con sede en Reino Unido.