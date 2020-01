"La plata que gané con mis piernas en el fútbol la invertí en Argentina", confesó Matías Almeyda y contó cómo le fue

El ex jugador de River y actual entrenador de San José Earthquakes habló de la carga impositiva que hay en el país y de los juicios laborales que enfrentó

Matías Almeyda está actualmente en los Estados Unidos como director técnico de San José Earthquakes, el equipo del estado de California.

El exjugador de River y exfigura de la selección nacional dialogó con TyC Sports y le dedicó unos minutos a hablar sobre la situación económica del país contando su experiencia como inversor y dueño de empresa.

"Mi plata que gané con mis piernas en el fútbol la invertí en tierras argentinas", reveló "El Pelado", pero confesó que dejó de hacerlo.

"¿Por qué dejé de invertir? Un montón de cosas pasaron, porque cuando sos dueño del lugar y tenés gente a la que vos les das trabajo, al mínimo detalle te hacen juicio, y bueno, me cansé de eso. Después, estoy dentro del 23% o 24% que paga impuestos, y lo pago con gusto, pero lo quiero ver reflejado, en algún momento quiero ver lo que pago", dijo el DT que tiene emprendimientos agrícolas de Azul.

"Yo he invertido en campos y no soy un terrateniente. Mi plata que gané con mis piernas en el fútbol la invertí en tierras argentinas. Y en un momento tuve que cerrar un tambo, que producía 8.000 litros diarios de leche. Lo tuve que cerrar porque no me daba, yo estaba adentro y no daba, es así. Por ahí no era yo muy capaz de llevarlo adelante, puede ser eso también, pero hoy pienso un montón en todo eso. Aparte después tenemos cada vez más impuestos, seguimos pagando y pagando", criticó Almeyda en relación a la situación impositiva.

"Yo no vengo de una familia que tenía campos, yo vengo de una familia de clase media baja. Yo sé lo que es no tener un plato de comida todos los días. De chico pasé por esos momentos difíciles. Por ahí tenía un abuelo que nos podía ayudar, pero sé lo que es tener un par de zapatillas para todo un año, sé lo que es ir con tu papá a un lugar, decirle '¿me comprás esto?', y que te diga 'no puedo'. Lo comprendo, pero yo veo que mucha gente sigue viviendo igual. Y por más que hoy tengamos, pagamos nuestros impuestos. Si tenemos mucho, pagamos, pero queremos verlo reflejado", cerró el ex entrenador de River y Banfield.