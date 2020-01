Tenis: tras la hazaña ante Croacia, Argentina va por u$s 1.400.000 más en la ATP Cup

Argentina derrotó a Croacia y se metió en cuartos de final del torneo que busca imponerse entre las competencias por equipos y que reparte grandes premios

Tras la difícil jornada del martes las oportunidades para el equipo argentino parecían prácticamente nulas. Sin embargo, dados los antecedentes cercanos, tanto los jugadores como el capitán se mantuvieron alertan, aguardando los resultados de otros partidos que les permitieran soñar. Y el resultado ansiado se dio. Sorpresivamente, Polonia que había perdido sus dos primeras series, derrotó a Austria, la selección que le ganó a Argentina y le abrió la puerta al conjunto nacional. Sin embargo, la tarea no era fácil, ya que debía derrotar a Croacia, el otro equipo del grupo que había ganado sus dos cruces y que cuenta con dos tenistas de muy buen nivel, como el histórico Marin Cilic y Borna Coric. Una vez más, el equipo liderado por Gastón Gaudio lo consiguió.

En el primer punto, Guido Pella, derrotó a Cilic por 7-6 y 6-3. El bahíense le había ganado ya dos veces al croata, una de ellas en la segunda ronda de Wimbledon 2018, en un partido que tomó gran repercusión dado que Cilic había sido finalista de la edición anterior. El gran triunfo en el primer punto le abrió la puerta a Diego Schwartzman, que en una de las actuaciones top de su carrera superó con contundencia Coric por 6-2, 6-2. Para completar, y con el equipo ya clasificado, Máximo González y Andrés Molteni vencieron a Nikola Metkic e Ivan Dodig por 3-6, 6-3 y 10-2.

Argentina enfrentará a Rusia en los cuartos de final, que cuenta con con Daniil Medvedev 4° en el ranking ATP y Karen Jachanov, 17° del mundo. De acuerdo a sus actuaciones, Schwartzman ya se aseguró un premio de casi u$s 260.000, y Pella casi u$s 175.000. Los doblistas González y Molteni, también consiguieron aproximadamente u$s 55.000.

En el horizonte aparece la posibilidad de competir por más dinero en la fase final del torneo. Ya en cuartos de final, un triunfo le significaría al "Peque" otros u$s 78.350, a Pella u$s 55.100 y al dobles otros u$s 16.700 para cada uno. Además si logran en conjunto pasar a la siguiente fase, cada uno de ellos se embolsará otros u$s 17.620.

Si Argentina da la sorpresa y gana el torneo, el jugador número 1, Schwartzman, podría llegar a obtener hasta unos u$s 850.000 y el equipo, en total, podría llevarse un máximo de casi u$s 1.400.000.

En que consiste el torneo

En el mundo del tenis no son tan habituales las competencias por equipos. El hecho de que se trate de un deporte individual ha fomentado que los torneos con más tradición e historia -y por tanto, en muchos casos, más importantes- sean individuales.

Sin embargo, en el último tiempo el público ha posado sus ojos en competencias por equipos con diversos formatos, porque son distintas y generan un tipo de enfrentamiento diferente, quizás menos predecible, respecto de un deporte monopolizado por los mismos astros: Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, desde hace aproximadamente 15 años.

La ATP Cup es el primer torneo de la historia por selecciones organizado por la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, que busca competir con la Copa Davis, a cargo de la ITF, la Federación Internacional de Tenis. Con algunas similitudes respecto del formato de la última y reformada Davis, en el campeonato participan 24 naciones, divididas en seis grupos de cuatro equipos, dentro de los cuales todos se enfrentan con todos, en series que consisten en dos partidos de singles y uno de dobles.

Para la clasificación existen dos cortes que se realizan la temporada anterior a la disputa del evento. Primero en septiembre, se clasifican las primeras 18 selecciones, a partir de un puntaje global determinado por el ranking de los mejores tres ubicados de cada país. Los dos jugadores restantes que pueden integrar el equipo son determinados por el capitán de cada selección, designado por el jugador mejor "rankeado" del país competidor. En noviembre, se cierra el círculo con la inclusión de seis equipos más, bajo el mismo sistema.

Más allá de estas cuestiones propias del formato de competencia, el torneo tiene algunas particularidades poco vistas en el calendario habitual del tenis. Por ejemplo, la fase inicial del campeonato se disputa en Australia, sobre superficie dura, pero en tres ciudades distintas: Sydney, Brisbane y Perth. La fase final la jugarán los líderes de cada grupo y los dos mejores segundos en general en Sydney.

La sede ha sido muy cuestionada por algunos jugadores, dado que en esta época del año, tal como pasa siempre en el Abierto de Australia, torneo que se llevará a cabo dentro de poco, las temperaturas son excesivamente altas, lo que atenta directamente contra el físico de los tenistas.

Los partidos se resuelven a tres sets, todos con la posibilidad de ser definidos por tie break, con la chance, también, de un "super tie break" a diez puntos, sin necesidad de sacar dos de diferencia, en el caso de los sets decisivos de los partidos de dobles.

Cuánto gana cada jugador del equipo

Otra de las cuestiones por las cuales se destaca este campeonato es por la gran cantidad de dinero que reparte y el método por el cual se asignan cantidades a cada jugador. Si bien la cifra es menor a lo que entregó la Davis, los premios son considerables.

En total, repartirá una bolsa final de u$s15 millones. Los jugadores recibirán el dinero de acuerdo con tres criterios diferentes: una parte fija por participación, según el ranking por el que ingresaron; un monto por cada partido ganado, también de acuerdo a la importancia del tenista; y una cifra fija por cada serie ganada.

Por ejemplo, el número 1 de un equipo puede cobrar entre u$s75.000 y u$s250.000, según su orden de entrada al torneo. Si se trata del mejor ubicado del ranking entre los número 1 de cada selección, cobrará el máximo, y si se trata del peor ubicado, cobrará el mínimo. En el caso de los jugadores número 2, la cuestión es más sencilla, ya que no dependerán de la ubicación de otros competidores de su calibre dentro del torneo, sino de su propio lugar en el ranking.

De este modo, si se encuentran entre los primeros 10 del mismo cobrarán el máximo de u$s200.000 y si se encuentra por arriba del puesto 300, cobrarán el mínimo de u$s15.000, obviamente con una escala intermedia acorde a cada posición. Los restantes integrantes del equipo cobrarán también de acuerdo a su ranking que puede ser el de singles o el de dobles, de acuerdo a cual sea la modalidad en la que compitan.

A su vez, cada jugador número 1 recibirá un dinero extra por partido ganado, que será de u$s 39.400 en la fase inicial, u$s78.350 en cuartos de final, u$s151.000 en semifinal y u$s290.400 en la final. En una escala similar, pero un tanto menor, ganarán los jugadores número 2, que podrán obtener hasta u$s 204.000 por ganar un partido en una final, mientras que los doblistas, que casi siempre reciben una menor retribución, cobrarán casi una cuarta parte.

Por último, más allá de su rendimiento individual, cada uno recibirá un premio de acuerdo con el rendimiento de su equipo. Más allá de que en su partido gane o pierda, cobrarán poco menos de u$s 10.000 por cada serie ganada por su selección en fase de grupos, y eso irá en aumento de acuerdo a la importancia de la serie hasta llegar a casi u$s50.000, si el conjunto se consagra campeón de la ATP Cup.

El equipo argentino, tal como pasó en la Copa Davis, requirió de resultados ajenos, además del propio, para lograr la clasificación a cuartos de final. El debut fue con triunfo por 2 a 1 ante Polonia, en el cual Pella y el dobles, integrado por Andrés Molteni y Máximo González le dieron los puntos al equipo nacional, mientras que Schwartzman no pudo imponerse en su partido. En la segunda serie, ante Austria, Argentina no pudo conseguir ningún punto y perdió 3 a 0, lo que complicó sus chances, en un grupo bastante complicado.