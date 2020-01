Tensión mundial: Irán atacó con al menos diez misiles bases aéreas con tropas estadounidenses en Irak

Irán atacó con al menos diez misiles una base aérea en Irak en la que se encontraban concentradas tropas estadounidenses, según confirmaron las propias fuerzas armadas iraníes.



El ataque fue contra la base aérea de Al Asad, que albergaba fuerzas estadounidenses, informó también Al Mayadeen TV.



La Guardia Revolucionaria de Irán se adjudicó la autoría del ataque a la base aérea iraquí.

El incidente fue confirmado esta noche por el gobierno de Estados Unidos, a través de voceros de la Casa Blanca y el Departamento de Defensa.



"Está claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán y dirigidos contra al menos dos bases militares iraquíes", informó un comunicado del Pentágono firmado por su portavoz Jonathan Hoffman.



La nota precisó que los proyectiles impactaron las bases militares Al Assad y Erbil, y agregó que aún no se sabía si había víctimas pero aseguró que las autoridades ya estaban evaluando los daños, según la agencia de noticias EFE.



"Estamos al tanto de los informes de ataques contra las instalaciones estadounidenses en Irak", señaló a su vez la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, en su cuenta de Twitter.



El ataque, reportado también por otros medios en redes sociales, es la primera represalia conocida por la muerte de Soleimani, ocurrida el jueves pasado en Bagdad, durante un bombardeo aéreo de tropas norteamericanas.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.