El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a través de Twitter al ataque del régimen de Irán contra bases militares norteamericanas en Irak de este martes y adelantó que hablará en conferencia de prensa este miércoles

"¡Todo está bien! Misiles lanzados desde Irán en dos bases militares ubicadas en Irak. Evaluación de víctimas y daños que tienen lugar ahora", escribió el mandatario. "¡Hasta aquí todo bien! ¡Tenemos el ejército más poderoso y mejor equipado del mundo, por lejos!".

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.