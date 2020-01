Video: este es el momento en que el misil impactó en el avión ucraniano en Irán

Un video que fue publicado este jueves en redes sociales demostraría que el vuelo Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines, que había despegado del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini, en Teherán, fue derribado por un misil iraní al salir minutos antes, el martes último.



En las imágenes se puede observar un destello de luz golpeando lo que sería el aparato, seguido instantes después de un fuerte estruendo.

El material, que fue publicado en una cuenta de Twitter, fue verificado posteriormente por The New York Times, y avarlaría las creencias de los cuerpos de inteligencia estadounidenses, iraquíes y canadienses, que a lo largo de las pasadas horas apuntaban hacia la hipótesis de que el accidente fue originado por el choque de un proyectil con el aparato.

New York Times confirms video to show moment missile strikes UIA flight PS752. https://t.co/700UmrKaCS pic.twitter.com/lk2e3dBHDH

Según lo que se ve, un objeto ascendente impacta con la aeronave, produciendo una pequeña explosión, pero sin que el avión llegue a estallar. Según informa el medio, el aparato continuó volando y trató de regresar al aeropuerto, en cuya maniobra se precipitó finalmente al suelo, provocando la muerte de los 167 pasajeros y 9 tripulantes que en él se encontraban.

#BREAKING an Ukrainian plane carrying 180 passengers crashed close to Imam #Khomeini airport near #Tehran