Polémica por la designación del sobrino chef de Alicia Kirchner como director del Banco Nación

Desde que se dio a conocer el nombramiento de Ángel Francisco Mercado, se generó un cuestionamiento por sus habilidades para ocupar el cargo

El catamarqueño Ángel Francisco Mercado fue nombrado el pasado 8 de diciembre como director del Banco Nación, para acompañar en la gestión al presidente de la entidad Eduardo Hecker.



Sin embargo, desde que se dio a conocer dicha designación, a través del decreto 38/2020 publicado en el Boletín oficial del gobierno nacional, se generó cierta polémica que cuestiona sus habilidades para ocupar el cargo.

Se trata del hijastro de la ex gobernadora de Catamarca, Alicia Corpacci; es hijo del director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Ángel Mercado, y sobrino del fallecido dirigente peronista catamarqueño Armando "Bombón" Mercado, quien fue esposo de Alicia Kichner, por lo que algunos ya están señalando esta designación como nepotismo.

Pero esta es solo una parte. Otra de las cuestiones tiene que ver con sus antecedentes profesionales en la política. Si bien se dice que Mercado es contador público y que estos cuatro años fue jefe de Gabinete del ministerio de Gobierno de Corpacci, Tiago Puente, el diputado provincial catamarqueño de Juntos por el Cambio, señaló que "Mercado hizo un curso de chef en UTGRA, el gremio en Luis Barrionuevo en 2013, fue jefe de gabinete en el segundo mandato de Corpacci y tiene negocios inmobiliarios y una vinoteca en la capital. No es contador y no tiene ningún título de grado. En su designación dice ‘señor’ y nada más".



También está en contra de la designación la Juventud Radical nacional, señalando a través de las redes sociales que "Francisco Mercado es el nuevo Director del Banco Nación Argentina designado por el Presidente. No cumple con los requisitos básicos de probada idoneidad y/o experiencia en materia legal, bancaria y administración monetaria. Hijo y nieto de nefastos personajes de la política nacional y catamarqueña son sus únicas credenciales. Repudiamos este nombramiento que solo entorpece la búsqueda de un Estado cada vez más eficiente. Los espacios en la gestión publica no pueden ser moneda de cambio de arreglos o devolución de favores".