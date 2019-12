Milei destrozó las medidas económicas del nuevo Gobierno y sus comentarios se viralizaron

El economista dio duros mensajes contra el plan económico que dio a conocer el ministro Guzmán y lo dio a conocer a través de Twitter

El economista Javier Milei no pudo resistir a la tentación de criticar muy duramente el plan económico que presentó el nuevo gobierno de Alberto Fernández, basado en el proyecto de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva.



El referente liberal basó su opinión sobre el paquete de medidas dado a conocer por el ministro Martín Guzmán en dos puntos: "1. afanar todo lo que se pueda al sector privado y con mayor énfasis si es a un grupo que no votó por la fórmula que se alzó con el poder; 2. no cortar el derroche de gasto público y ni de casualidad tocar el choreo político", según dijo en su cuenta de Twitter.

El "plan económico" del nuevo gobierno se resume en:

1. afanar todo lo que se pueda al sector privado y con mayor énfasis si es a un grupo que no votó por la fórmula que se alzó con el poder;

Además, se refirió a los políticos en general, sobre quienes dijo: "Los políticos de mierda que hablan de hacer caridad robándote el fruto de tu trabajo dejan claro en ello que jamás en su vida han trabajado de modo honesto ya que es la única explicación para que siempre les parezca correcto y justo apropiarse por la fuerza de los ingresos ajenos"

Y para como conclusión, manifestó: "Los políticos chorros de mierda cuando le decís que tienen que ajustar a la política se escudan diciendo que ello significaría sólo un pequeño ahorro y que no cambiaría nada. Ahora si, cuando te suben los impuestos te dicen que sólo es un pequeño esfuerzo por el bienestar social".

Al momento, sus tuits fueron comentados por sus seguidores:

En #Argentina hablan de Acuerdo Social y Productivo, Emergencia Económica, Pobreza Cero, grandilocuencias vacías de contenido a largo plazo.



Finalmente los políticos deciden inventar IMPUESTOS pero la de ellos jamás se toca.



Ahora están en modo "ley de solidaridad" ya te cuento yo como terminó la clase media en ???????? gracias a las misiones, impuestos, control de cambio, un largo etcétera.

Pobre de la Argentina

Comparto el pensamiento de Milei, pero no se olviden que son los políticos de mierda que ustedes votaron. https://t.co/qer9lorOSP — Laura (@Laura_LLO) 18 de diciembre de 2019

Milei siempre tuvo la razón, estos son los verdaderos enemigos, políticos de mierda. https://t.co/vADkenyTYX — Gabriel (@Gabrielmoro241) 17 de diciembre de 2019