Las maniobras con la luz en barrios de Nordelta para pagar como un dos ambientes por casas de 300 m2

Del total de los 31 casos de fraude, el recupero por el robo de energía se estimó en 436.000 kWh o el equivalente a 4 millones de pesos

Nordelta es una de las zonas más caras del país, donde se encuentran las casas más llamativas y de grandes tamaños. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro.

Te puede interesar Corderogate: tras episodio del cordero, Jeep le sacó los autos y el apoyo a Federico Álvarez Castillo

De acuerdo a Edenor, estas construcciones que pueden ser casas de 300 m2, tenían medidores que registraban consumos equivalentes a los de un departamento de 45 metros cuadrados.

Te puede interesar Turismo en el exterior: cómo se pagará el impuesto de pasajes y paquetes cuando sea en cuotas

De esta manera, la distribuidora eléctrica detectó el robo de energía en viviendas de trece barrios de la urbanización Nordelta, al norte del Conurbano bonaerense, luego de varios operativos realizados en los últimos cuatro meses que permitieron relevar un fraude por 436.000 kWh, equivalente a unos 4 millones de pesos.



Esas fuentes aseguraron que el fraude fue detectado en base a inspecciones de rutina que Edenor realiza en todas las instalaciones de los más de 3 millones de clientes que cuentan con su servicio: de esa manera, se fueron detectando varios casos en esta urbanización ubicada en el partido de Tigre.



"Esta urbanización tiene 27 barrios, y detectamos conexiones clandestinas en 13 de ellos, y en un total de 31 unidades funcionales", explicaron fuentes de la investigación respecto a la situación de este complejo ubicado en el kilómetro 7 del Camino Bancalari.

Te puede interesar Indonesia: la Policía quemó más de 3 toneladas de marihuana al aire libre y drogó a todo un pueblo

Según pudo confirmar Clarín, ninguna de esas unidades funcionales es un espacio común perteneciente a Nordelta, sino que se trata de residencias particulares.



La metodología de robo varía según cada caso, ya que se detectaron conexiones trifásicas directas, manipulación de medidores para que registren menos consumo del real y además puentes entre las fases que no registran consumo. "No hay casos de colgados de la red: son todos clientes de la empresa que lograron hacer figurar un consumo menor en sus medidores", explicaron las fuentes de la concesionaria.



Los barrios implicados en los casos de fraude de Nordelta fueron Del Golf, Los Castores, Barrancas del Lago, Las Tipas, Las Glorietas, Posadas, La Alameda, Lago Escondido, Altamira, Portezuelo, Bahía Grande, Cabos del Lago y Yacht.



Del total de los 31 casos de fraude, el recupero por el robo de energía se estimó en 436.000 kWh o el equivalente a 4 millones de pesos.

"Lo que se hace es colocar un medidor nuevo, estimar el consumo mensual de esas propiedades, e intimar al pago de un año de esa tarifa, más multas y punitorios que pueden aumentar la suma en un 30%. El suministro no se corta salvo que el usuario se niegue a pagar esa suma, y se informa que pueden iniciarse acciones legales", describen las fuentes.



"¿Hay apellidos 'ilustres' entre quienes cometieron el fraude?", preguntó Clarín a las fuentes de Edenor. "No. Son todos López, Gómez o Pérez. Pero con casas grandes", respondieron. Fuentes cercanas a la urbanización Nordelta aseguraron que la noticia fue recibida con sorpresa y que ya estaban a disposición de Edenor para colaborar en lo que hiciera falta.



Desde el momento que se detecta el fraude, la empresa está habilitada a facturarle hasta un año atrás, y si el robo de energía es de mas larga data pasa a pérdida de la empresa sin posibilidad de reclamo, de acuerdo a la normativa vigente.



En todos los casos relevados, Edenor no realizó denuncia penal -aseguraron las fuentes- ya que se trató de casos aislados detectados a partir de múltiples inspecciones que se realizan diariamente.



Por el contrario, en situaciones anteriores se judicializó el fraude energético porque se detectaron varios casos en una sola inspección por lo que se decidió hacer un operativo con personal policial, escribano, y la consecuente denuncia penal.

En los casos de los barrios de Nordelta, con personal policial presente, se procedió al retiro de las instalaciones manipuladas y la colocación de nuevos medidores, se explicó desde la compañía respecto a lo actuado en los últimos cuatro meses.



En el caso de que algunos de los casos de estos barrios registren una reincidencia, la empresa sí tiene la decisión de judicializar los hechos.



En octubre, Edenor presentó 30 denuncias penales en la UFI N° 4 de Moreno, luego de detectar en un operativo de rutina, conexiones clandestinas y medidores manipulados en tres barrios cerrados de ese municipio, y lo mismo ocurrió en septiembre con 20 casos detectados en un country de Pilar ubicado sobre la autopista Panamericana.



Las inspecciones para enfrentar la problemáticas también son realizadas por la distribuidora Edesur, entre las que el caso más emblemático fue el robo de energía detectado en un club de campo de la localidad de Cañuelas, donde las concesiones clandestinas abastecían el club house, la cancha de polo y las caballerizas.