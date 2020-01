Montevideo es la ciudad más cara para vivir de la región

Según estadísticas de la base de datos Numbeo, la capital uruguaya es la que registra el mayor costo de vida de la región sudamericana

Al momento de viajar o de cambiar de ciudad de residencia, ya sea de forma temporal o permanente, uno de los interrogantes más comunes es sobre el costo de vida en el nuevo destino.

Por ello, el Índice de Costo de Vida para 2020 de la base de datos Numbeo, que provee y compara precios y poder adquisitivo en todo el mundo resulta útil.

Entre las ciudades más caras de la región, la lista está liderada por Montevideo (51,63), San Paulo (45,52), Santiago (45,17), Quito (43,85) y Guayaquil (43,74). En tanto, las más baratas son Caracas (27,68), Cali (28,62), Medellín (30,19), Asunción (31,25) y Bogotá (33,16).

Buenos Aires no se encuentra en el listado de los 10 más caros.

La posición que alcanzaron los centros urbanos de Uruguay, Chile y Ecuador dentro del ranking podría explicarse en que los salarios de estas urbes son mayores, lo que lleva a que seguramente los precios al consumidor también sean más altos y se vea reflejado en los precios de vivienda y alimentación.

Te puede interesar Corderogate: tras episodio del cordero, Jeep le sacó los autos y el apoyo a Federico Álvarez Castillo

Según Numbeo, este índice es relativo a los precios de Nueva York. Esto quiere decir que el puntaje de esta ciudad es 100 y que los demás centros urbanos serán considerados más baratos o más caros con base en los precios que se tengan registrados de la Gran Manzana.

Esta medición se centra en los precios de los bienes de consumo y excluye los del alquiler.

Teniendo en cuenta la lógica anterior, se puede armar que, por ejemplo, Bogotá tiene un costo de vida 67% más barato que Nueva York; mientras que si se compara la capital colombiana con Montevideo (la ciudad con el costo de vida más alto de la región), se encuentra que los precios de los restaurantes en la capital de Uruguay son 91,85% más altos que en Bogotá y que el poder adquisitivo local de ese centro urbano es 40,10% mayor que el que se registra en Bogotá, según cálculos de Numbeo.

Además, se estima que se "necesitaría alrededor de u$s2.707 en Montevideo para mantener el mismo nivel de vida que puede tener con u$s1.789 en Bogotá".

Con base en los resultados, Thomas Allier, CEO de Viajala, recordó que una de las recomendaciones que siempre dan a los clientes es que establezcan un presupuesto antes de iniciar la planicación de cualquier viaje.

Te puede interesar Indonesia: la Policía quemó más de 3 toneladas de marihuana al aire libre y drogó a todo un pueblo

Retomando la lista de las ciudades con el costo de vida más bajo, resulta curioso que Caracas esté en el puesto 19 del ranking, ya que la inación venezolana superó los 7.300% en 2019.

En el caso de Caracas, Granada señaló que "con esa hiperinación y la pérdida adquisitiva del bolívar, la gente con dólares puede tener una capacidad de vida mucho mejor. Eso no hace que Caracas sea barato, porque las personas que viven allí, no ganan dólares, sino bolívares y con eso no pueden vivir de una manera cómoda. Por eso se vuelve un poco relativo de dónde es más barato vivir, ya que hay muchos factores que inuyen".

Para tener una idea del costo de vida en la capital venezolana, se podría tomar como referencia que para comprar queso blanco, carne, huevos (30 unidades), harina de maíz, arroz entero, azúcar, café molido y aceite de maíz necesitaba alrededor de 1,38 millones de bolívares, es decir US$ 20,29. Esta es una cotización de la primera semana de este año.

El análisis de las más caras se entiende, por ejemplo, en Uruguay, donde el salario mínimo tuvo un reajuste de 4,33%, lo cual lo llevó a ubicarse en US$ 429, para este año; mientras que en Ecuador se anunció un incremento de US$6 al salario básico de los trabajadores con lo que alcanzó los US$ 400 mensuales. Ambos países tienen el pago mensual más alto de la región para 2020.

Análisis en el continente

Te puede interesar "Vengan a comer un cordero que va a caer del cielo", el mensaje que Lara Bernasconi habría enviado a sus amigos

Según Numbeo, la ciudad más cara del continente americano es Nueva York (100). A pesar de esto no deja de ser una ciudad muy visitada. Allier asegura que "según las búsquedas de los últimos tres meses realizadas en Viajala, para destinos internacionales, la ruta Bogota - Nueva York es la sexta más popular".

En el ranking también se resalta que de México, las ciudades con el mayor costo de vida son Tijuana, Monterrey y Cancún.

En el resto del mundo Suiza tiene las ciudades más costosas, de ahí están Zurich, Basel, Lausana, Ginebra y Berna con un indicador entre 116 y 128 puntos.

En el Indice de Costo de Vida a nivel global se destaca que las cinco ciudades más costosas se encuentran en Suiza y son Zurich con 128,29; Basel con 125,54; Lausana con 124,02; Ginebra con 118,98 y Berna, con 116,03. Mientras que las ciudades con el menor costo de vida son Karachi (Pakistan) con 23,07; Islamabad (Pakistan) con 22,95; Vijayawada (India) 22,31; Visakhapatnam (India) y un dato de 21,09 y Thiruvananthapuram (India) 19,77. En la elaboración de este ranking general Numbeo tuvo en cuenta 440 ciudades en total.

Gastos en Montevideo

En Montevideo, el mayor porcentaje de gastos se destina a la mercados (31,5%), es decir, la alimentación cotidiana. El segundo, al alquiler (21,3%); el tercero lo ocupan los restaurantes (14,6%) y en cuarto lugar, aparece el transporte. En promedio, al alquiler de un apartamento de un dormitorio en la capital, fuera del centro, se destinan $ 14 mil; a uno de tres dormitorios en el centro urbano, $ 30 mil, mientras que uno fuera del centro de tres dormitorios cuesta 24.000 pesos.

En tanto, en un restaurante "barato" una persona gasta $ 350 en comida. Para usuarios de transporte público, el gasto mensual es de 1.500 pesos.