Siete claves para entender el juicio político a Donald Trump en los Estados Unidos

Fue iniciado en el Senado tras el impeachment aprobado por la Cámara de Representantes. La primera sesión se llevó a cabo el martes

Por tercera vez en la historia, un presidente estadounidense se enfrenta a un juicio político.



Iniciado en el Senado tras el impeachment aprobado por la Cámara de Representantes, este proceso podría, en teoría, llevar al presidente Donald Trump a ser destituido de su cargo.



La primera sesión , celebrada este martes , se prolongó por más de 12 horas, en las que los demócratas propusieron 11 enmiendas -para citar a testigos y solicitar documentos al gobierno- pero todas fueron rechazadas por la mayoría republicana.



Ahora, según las reglas impuestas por el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, los gerentes de la Cámara y los abogados de Trump tienen 24 horas, desde la mañana de este miércoles, para defender sus argumentos a favor y en contra de los artículos del impeachment .



Los senadores tendrán, por su parte, 16 horas para hacer preguntas, presentadas por escrito, y luego el Senado reconsiderará si citar testigos o documentos .



Una destitución de Donald Trump sería un gran sorpresa (explicaremos por qué más adelante), pero el solo hecho de que el presidente sea sometido a juicio es significativo.



Hay 7 preguntas y respuestas que explican el asunto.

1) ¿Qué es el "impeachment" y el juicio político?

De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, cuando el presidente sea sospechoso de haber cometido delitos graves, la Cámara de Representantes tiene la competencia de procesarlo y, en su caso, plantear una acusación formal en su contra.



Esta imputación es lo que en el país llaman impeachment y se plantea ante el Senado, tiene la competencia para juzg ar al mandatario y, si lo encuentra culpable, revocar su mandato.

2) ¿De qué se acusa a Trump?

Te puede interesar Con bajo perfil y descansando en Villa La Angostura: cómo son los días de Macri con Juliana Awada después dejar el poder

El presidente enfrenta dos artículos de impeachment .



El primero lo acusa de buscar colaboración del gobierno de Ucrania para ayudarse a ser reelegido en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.



Se alega que retuvo millones de dólares de ayuda militar a Ucrania y condicionó una reunión pactada en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania.



Testigos afirman que a cambio Trump quería que Ucrania anunciara públicamente una investigación sobre Joe Biden, el hombre que lidera la carrera demócrata para la presidencia, y su hijo Hunter.



En segundo lugar, después de que la Casa Blanca se negó a permitir que funcionarios testificaran en las primeras audiencias de impeachment el año pasado, los demócratas acusaron a Trump de obstruir al Congreso.



Trump ha negado haber cometido ninguna ilegalidad y su defensa dice que los "endebles" cargos son una "perversión peligrosa de la Constitución".

3) ¿Por qué hay un juicio?

Estas son los momentos clave que llevaron a este momento:



Agosto de 2019: un informante anónimo denunció al presidente Trump.

Octubre-diciembre: se llevó a cabo una investigación con audiencias testimoniales en la Cámara de Representantes (controlada por la oposición demócrata).

Te puede interesar Montevideo es la ciudad más cara para vivir de la región

Diciembre: los líderes demócratas de la Cámara Baja votaron a favor del impeachment contra Trump.

Enero de 2020: el caso pasó al Senado (de mayoría republicana), donde se lleva a cabo el juicio político.

4) ¿Qué implica el juicio del Senado?

La Constitución de Estados Unidos es un poco vaga en lo que respecta a los detalles del manejo de un impeachment. Pero hay reglas generales basadas principalmente en el precedente del juicio al que fue sometido el presidente Andrew Johnson en 1868. En ese caso, el mandatario mantuvo su puesto por estrecho margen.



El único otro presidente que enfrentó un juicio político fue Bill Clinton en 1999. También evitó la destitución.



La primera jornada del juicio estuvo marcado por el enfrentamiento por el establecimiento de las reglas entre los senadores Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana, y el jefe de la minoría demócrata, Chuck Schumer.

Te puede interesar ¿Por qué Dios no existe?: la explicación científica que dio Stephen Hawking

En la sesión de este martes, los republicanos rechazaron hasta en cuatro ocasiones las enmiendas presentadas por los demócratas para citar testigos o documentos a la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y la Oficina de Presupuesto y Administración.



Se requiere una mayoría de dos tercios de 67 votos en el Senado de 100 escaños para condenar y destituir a Trump. Pero debido a que hay 47 demócratas contra 53 republicanos, se espera que el presidente siga en su cargo.



En el improbable caso de que Trump fuera declarado culpable, sería destituido y el vicepresidente Mike Pence tomaría juramento como presidente.

5) ¿Quiénes son las figuras clave?

Cada senador, incluido McConnell, juró impartir "justicia imparcial" durante el juicio. Pero McConnell, el republicano de mayor rango en el Senado, dijo el mes pasado que no era "un jurado imparcial" y que él y su partido están trabajando de la mano con la Casa Blanca.



"Todo lo que hago aquí lo estoy coordinando con el abogado de la Casa Blanca", dijo a Fox News, lo que generó fuertes críticas de los líderes demócratas.



Quien conduce el proceso es el presidente de la Corte Suprema de EE.UU., John Roberts, pero los 100 senadores actuarán como juez y jurado. El juez Roberts está allí para asegurarse de que el proceso se apegue a las reglas predeterminadas.



Un grupo de siete demócratas actuan como fiscales de la Cámara de Representantes, presentando el caso al Senado.



Están liderados por el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, y el presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler.



El equipo de defensa del presidente Trump incluye a los fiscales especiales del impeachment contra el presidente Bill Clinton, Ken Starr y Robert Ray.



Alan Dershowitz, cuyos clientes anteriores incluyen a O.J. Simpson, también es parte del equipo que estará dirigido por el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone y el abogado personal de Trump, Jay Sekulow.

6) ¿Trump aparecerá en el Senado?

El presidente podría optar por presentarse ante el Senado, pero es mucho más probable que sus abogados, Cipollone y Sekulow, hablen en su nombre.



Tanto ellos, como los fiscales demócratas, podrán interrogar a los hipotéticos testigos y hacer las declaraciones de apertura y cierre.



Trump está muy interesado en que Biden testifique junto con el denunciante original. Los demócratas quieren que testifiquen varios altos funcionarios de la Casa Blanca, incluido el exasesor de seguridad nacional John Bolton.



Pero es posible que no haya aparición de testigos si los republicanos deciden que prefieren un juicio corto.



También se necesita una mayoría simple de senadores (51) para acordar si se llama o no a testigos, incluido Trump.



Los testigos pueden no necesariamente aparecer en el salón del Senado. Podrían ser entrevistados por un comité de legisladores y en su lugar se presentarían videos de sus testimonios durante el juicio, según la BBC.



El juicio de Clinton no tuvo testimonios en persona.

7) ¿Cuánto durará el proceso?

Después de que la Cámara presentara los artículos de impeachment al Senado, un proceso que llevó tres días en el juicio de Clinton, los senadores quedan en sesión permanente, excepto los domingos, hasta que tomen una decisión final.



Esto significa que los cuatro senadores demócratas que se postulan para la presidencia, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar y Michael Bennet, tendrán que suspender sus campañas mientras dure el juicio.



Es probable que el juicio dure semanas, pero cuántas es algo que nadie sabe. El de Clinton duró casi un mes. Los demócratas esperarán la conclusión para febrero, cuando comienzan las elecciones primarias de 2020 que decidirán a su candidato contra Trump.