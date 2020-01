Superliga y dólares: cuáles son los jugadores más caros del fútbol argentino

Este fin de semana regresa oficialmente la liga local y tras algunas salidas importantes, estos son los futbolistas más valorados

Después de muchas idas y vueltas y negociaciones complejas, la Superliga Argentina de Fútbol volverá a disputarse desde este fin de semana, tal como estaba previsto de antemano.

Habitualmente, durante el receso que suele tener lugar en diciembre y enero, los equipos se rearman para afrontar una nueva competencia. Pero, en este caso, se reanuda un torneo al que solo le quedan siete fechas.

Es en buena medida por ese motivo, sumado a la difícil situación económica que afronta el país, que los clubes han realizado pocas operaciones en el mercado de pases, en comparación con lo sucedido en otros años.

La mayoría de las instituciones ha optado por intentar mantener sus planteles, mientras que algunos, lejos de incorporar en demasía, debieron desprenderse de alguna de sus figuras. Ya sea para equilibrar las finanzas o por un interés puro de algún futbolista de dar un salto deportivo o económico.

Sin embargo, y dado que en nuestro país surgen casi permanentemente nuevas figuras, hay una renovación constante de caras atractivas para los mercados extranjeros y en el reinicio del torneo local podrán verse a varias de ellas.

Las causas que incrementan el precio de un jugador

Entre los futbolistas con mayor valor de mercado hay un predominio total de los jóvenes. Los equipos más importantes del mundo buscan nutrirse de jugadores de corta edad, que aún estén en condiciones de moldearse de acuerdo a las características y necesidades que dicha institución posea. Es por eso que, entre los 15 primeros de este ranking, tan solo dos futbolistas superan los 24 años: Juan Fernando Quintero (27) y Esteban Andrada (28), valuados en 10 millones de euros, según el sitio especializado Transfermarkt.

En el caso de Andrada, la edad lo condiciona un poco menos, dado que el puesto de arquero suele demandar una exigencia física menor y, en consecuencia, es habitual ver en las potencias del fútbol mundial jugadores longevos en esa posición.

En el caso de Quintero, en cambio, su valor se debe en buena medida a sus notables condiciones técnicas, pero también suma un punto importante el hecho de que el jugador ya haya tenido una experiencia en Europa. El colombiano pasó entre 2012 y 2016 por el Pescara de Italia, el Porto de Portugal y el Stade Rennais de Francia. Si bien no pudo dejar una huella indeleble en ninguno de esos clubes, los principales equipos del mundo suelen tomar como algo positivo que un jugador haya tenido contacto con ligas europeas. No sólo por una cuestión plenamente futbolística, sino también porque tienen una mayor garantía acerca de la conducta y el profesionalismo.

En el otro extremo se encuentra Matías Palacios. El futbolista de San Lorenzo que con 17 años y con un solo partido en primera división, también está tasado en 10 millones de euros. El joven enganche, categoría 2002, se destacó notoriamente en todas las categorías juveniles de la Selección Argentina.

Los campeonatos sudamericanos y mundiales, tanto sub 15, como sub 17, suelen ser un festín para ojeadores y reclutadores de equipos importantes de todo el mundo. Esto es especialmente cierto en Sudamérica, donde el nivel es alto pero por las condiciones económicas de los países, muchas veces los jóvenes son más fáciles de tentar con una buena oferta para él y su familia. Por lo pronto, Palacios continúa en el "Ciclón" y bajo la dirección técnica de Diego Monarriz, con experiencia en las inferiores del club, espera por su oportunidad.

El más valioso

Thiago Almada, de tan sólo 18 años, es el jugador más caro del fútbol argentino. El joven de Vélez, que puede desempeñarse tanto en la posición de volante ofensivo como en la de delantero, tiene un valor estimado en 20 millones de euros. Pese a su corta edad ya tiene más de 20 partidos en primera división y experiencia en selecciones juveniles. Todavía no se ha afianzado como un titular indiscutido en su equipo, principalmente porque su entrenador, Gabriel Heinze, administra su tiempo de juego para no cargarlo de responsabilidades. El actual técnico del equipo de Liniers, que tuvo una larga carrera como jugador en grandes equipos de Europa, parece ser la persona más indicada para guiar al futbolista en ese contexto.

Todos los puestos restantes del top ten son ocupados por jugadores que militan en equipos de los denominados "grandes". Se destacan las presencias de Matías Zaracho, mediocampista de Racing de 21 años tasado en 17,5 millones de euros; y la del delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich, valuado en 12 millones de euros. Ambos están disputando en este momento el campeonato preolímpico sub 23, que otorga plazas para los Juegos Olímpicos.

Además, hay casos especiales como los de los jugadores Nicolás De La Cruz (22) de River y Alexis Mac Allister (21) de Boca. El pase del uruguayo pertenece solo en un 30% al "Millonario", por lo que sólo recibiría una parte menor de los 15 millones de euros en los que se lo valuó.

Mac Allister, en cambio, está a préstamo en el "Xeneize", ya que el dueño de su ficha es el Brighton de Inglaterra, que hace un año hizo una inversión de 10 millones de dólares para comprárselo a Argentinos Juniors, donde jugaba en aquel entonces. Si bien para muchos la suma abonada fue exagerada, lo cierto es que menos de un año después su buen nivel lo ha elevado a una cotización de 12,5 millones de euros. Si bien tiene contrato con Boca hasta mitad de año, el equipo inglés podría pedir su regreso en este mercado de pases.

Más abajo en el ranking, entre los puestos 12 y 14, aparecen los primeros jugadores de otros equipos. Agustín Urzi (19) de Banfield, Pedro De La Vega (18) de Lanús y Fausto Vera (19) de Argentinos Juniors, tienen un valor de 10 millones de euros.

Los tres comparten algunas características: ya tienen un interesante paso por primera división, buenas participaciones en selecciones juveniles, pero juegan en equipos con menor capacidad de venta. Posiblemente, dada su edad y sus cualidades, si formaran parte del plantel de un equipo grande, su pase valdría mucho más. Sin embargo, los contactos, las urgencias y hasta la historia del club en el que juegan los condiciona de un modo un tanto injusto.

Hasta diciembre de 2019, en los puestos más altos de este ranking se encontraban dos futbolistas que ya han sido vendidos: Exequiel Palacios y Nicolás Domínguez. El ex jugador de River, que según lo evaluado por la página web costaba 25 millones de euros, fue vendido en poco más de 17 millones. La premura con la que la transferencia se anunció, cuando aún el conjunto de Núñez no había culminado sus compromisos del año, hizo enojar a Marcelo Gallardo. Posiblemente, si River no hubiera tenido apuro en recibir el dinero para cancelar algunas deudas, el jugador podría haber sido negociado por un valor más alto.

Domínguez, en cambio, valuado en 17,5 millones de euros, fue vendido a mediados de 2019 en 9,5 millones, pero por el 75% de su ficha. Además, como parte del acuerdo, se quedó durante seis meses más en el "Fortín".

A continuación, la lista completa de los 15 más caros:

1. Thiago Almada – Vélez - €20.000.000

2. Matías Zaracho – Racing - €17.500.000

3. Nicolás De La Cruz – River - €15.000.000

4. Alexis Mac Allister – Boca – €12.500.000

5. Rafael Santos Borré – River - €12.500.000

6. Lucas Martínez Quarta – River - €12.500.000

7. Agustín Almendra – Boca - €12.000.000

8. Adolfo Gaich – San Lorenzo - €12.000.000

9. Esteban Andrada – Boca - €10.000.000

10. Gonzalo Montiel – River - €10.000.000

11. Juan Fernando Quintero – River - €10.000.000

12. Pedro De La Vega – Lanús - €10.000.000

13. Agustín Urzi – Banfield - €10.000.000

14. Fausto Vera – Argentinos Juniors - €10.000.000

15. Matías Palacios – San Lorenzo - €10.000.000