Macri se refirió a su designación como presidente de la Fundación FIFA: "Desempeñaré con honor el cargo"

En la serie de tuits con los que celebró su nombramiento, el ex titular de Boca Juniors dejó también un mensaje dirigido al ámbito político

El ex presidente Mauricio Macri, ex titular también de Boca Juniors, fue elegido por el jefe del fútbol mundial, Gianni Infantino, para conducir la Fundación FIFA, una entidad benéfica que lidera proyectos con el fútbol como promotor social.



Macri tendrá el cargo de presidente ejecutivo de la entidad creada en marzo de 2018, cuya junta directiva, liderada por el propio Infantino, también está integrada por la turcocaiqueña Sonia Fulford y la burundesa Lydia Nsekera, y que tiene como director general al ex futbolista francés Youri Djorkaeff.



"Es un grandísimo placer y todo un honor poder anunciar que Mauricio Macri asumirá este cargo al frente de la Fundación FIFA", manifestó Infantino en el comunicado en el que también destacó la "experiencia y visión de futuro" para que la fundación "intensifique su labor y amplíe su ámbito de acción para contribuir a mejoras sociales en todo el mundo".



Por su parte, Macri dio la noticia y su opinión a través de su cuenta de Twitter. "Con mucha alegría quiero contarles que la FIFA me ha elegido como el próximo presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, la organización que busca generar un cambio social positivo a través del fútbol y la educación", señaló el expresidente de Argentina en su tuit.

Además, señaló: "El fútbol llega a millones de chicos, les enseña valores y les acerca herramientas que los van a acompañar siempre. Es un honor para mí poder trabajar junto a la FIFA para que este deporte que me apasiona les brinde a tantos chicos la oportunidad de educarse y progresar".

Y amplió: "Estoy muy agradecido con esta muestra de confianza de la FIFA y este reconocimiento a nuestro país. Este es un nuevo rol adicional que desempeñaré con honor, sin descuidar el compromiso que asumí con los argentinos que nos eligieron de seguir representándolos".

Según informó la FIFA, la Fundación es una entidad independiente que tiene como objetivo "contribuir a la promoción de un cambio social positivo y de recaudar fondos para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas alrededor del mundo".



En marzo de 2019, la Fundación anunció un apoyo a casi cien proyectos sociales en todo el mundo con un presupuesto total superior a los 3 millones de dólares.



A su vez, trabaja con el programa Football for Schools, que se lanzó en 2019 y al que la FIFA le asignó un presupuesto de 100 millones de dólares.



La intención de la FIFA es recaudar "junto con socios de todo el mundo y de diferentes sectores" la suma de "mil millones de dólares para invertirlos en programas educativos".



En junio del año pasado, cuando todavía era presidente de Argentina, Macri había viajado a la sede de FIFA en Zúrich, Suiza, para recibir el premio "Living Football" como "reconocimiento a su trayectoria como dirigente deportivo y líder" promotor del fútbol como herramienta de cohesión social.



La buena relación entre Macri e Infantino también había quedado explícita, en diciembre de 2018, con la participación del presidente de FIFA en el G-20 que se llevó a cabo en Buenos Aires.



La designación de Macri llegó en una semana en la que fue duramente cuestionado tras haberse difundido un video en el que, ante algunos seguidores patagónicos, aseguró que su equipo de gobierno no atendía sus advertencias sobre deuda externa.



En la serie de tuits con los que celebró su nombramiento, Macri dejó también un mensaje hacia el ámbito político: "Este es un nuevo rol adicional que desempeñaré con honor, sin descuidar el compromiso que asumí con los argentinos que nos eligieron de seguir representándolos".