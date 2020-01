La confesión íntima de Estanislao Fernández sobre sus disfraces de Drag Queen

El hijo del presidente Alberto Fernández reveló que no puede ocultar sus testículos. "Se me viven escapando", contó en un video donde charlaba con un amigo

Estanislao Fernández, el hijo del Presidente, va teniendo poco a poco un mayor perfil. En su cuenta de Instagram, donde se dedica a divulgar sus fotos caracterizado como Drag Queen, ya cuenta con más de 400.000 seguidores.

En las últimas horas grabó un video en directo de Instagram junto a otros artistas cosplayers: Pablo Agustín, Lady Nada y Fabrii Watson. En un momento de la grabación, la conversación giró a los trucos que utilizan para disimular sus genitales masculinos.

Te puede interesar Se conocieron las impresionantes fotos del mercado ilegal de Wuhan donde se originó el coronavirus

"Yo no tengo mucho escroto", reveló Lady Nada, a lo que Estanislao Fernández comentó: "¿Quién pudiese? A mí se me viven escapando, ese es el tema".

Luego, en otro fragmento del video, el hijo del mandatario reveló el origen de su apodo: "En realidad Dyhzy nunca me gustó. Pasé por 10 millones de nombres que me gustaban más, pero al final siempre terminaba volviendo a Dyhzy porque me parecía que era único, como que no había otra. Igual, no me gustó cuando me di cuenta que nadie sabía escribirlo.

Te puede interesar Coronavirus: más de ocho millones de personas ven por streaming cómo China construye un hospital

Las publicaciones de Estanislao Fernández en Instagram suelen tener miles de likes y cientos de comentarios.

Te puede interesar Urtubey se aleja de la política y se muda a España con Isabel Macedo: a qué se dedicará

Y si bien hay gente que lo critica, la mayoría son de apoyo: "Es un Artista! Muy bien por él, tiene una gran capacidad y personalidad.. que no cualquiera la tiene, lo felicito!" o "Sos un genio, me encanta que no te importe lo que los demás opinan".

En su canal de YouTube, el hijo del presidente Alberto Fernández también comparte trucos y consejos de cómo maquillarse para parecerse a algunos famosos y mejorar los "disfraces" de cosplay.