¿El coronavirus ya llegó a la Argentina?: se activó el protocolo de salud por posible caso en Pergamino

Una paciente china que había estado en Oriente hace 15 días presentaba síntomas. Qué medidas tomó el Ministerio de Salud tras el alerta global de la OMS

El jueves en la ciudad bonaerense de Pergamino se activaron las alarmas cuando una mujer de nacionalidad china fue atendida en el Hospital San José con síntomas similares a los que suele generar el coronavirus.

La mujer había ingresado al país desde China 15 días atrás, y presentaba dolores musculares, catarro y fiebre.

Según trascendió en los medios, tras realizarse estudios de rutina, la paciente se retiró a su domicilio con un diagnóstico de cuadro gripal.

El cuadro será seguido en los próximos días en el área de infectología, según Infobae. Los médicos explicaron que "no vienen de la zona específica donde está la enfermedad, pero sí de una zona cercana", por lo que se activó el protocolo "por seguridad".

El martes pasado se había presentado un caso similar en un centro médico privado del centro porteño. Allí, una mujer acudió con neumonía, pero descartaron que se tratara de un caso de coronavirus.



El mismo jueves el ministro de Salud, Ginés González García, había dicho en conferencia de prensa que en la Argentina "no hay ningún caso de coronavirus" y detalló las medidas que se tomarán luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia global por la propagación del virus que ya causó al menos 170 muertes en China.

El nro de casos al 30 de enero son 7800. El 99% casos en China. Las defunciones fueron en ese país también. Estamos reunidos constantemente para tomar las medidas necesarias. Nuestro país NO tiene casos. Nuestra mirada epidemiológica está puesta en los aeropuertos. (Abro hilo) — Gines González García (@ginesggarcia) January 30, 2020

"Nos reunimos con un comité de expertos. Hay una actualización de la situación epidemiológica, donde Argentina no tiene casos y estamos en contacto con la provincias", indicó González García durante una conferencia de prensa, y agregó que "la tasa de letalidad es muy baja".



Además, aconsejó que "si no es imperativo, no viajar a China en este momento", aunque "los mecanismos de control están en alerta" porque "la vigilancia epidemiológica se trata de estar preparados y atentos".

El ministro @ginesggarcia informó que Argentina está preparada para la vigilancia, detección, diagnóstico y tratamiento del nuevo coronavirus.



+ info en https://t.co/OeEc0lkV75 pic.twitter.com/YcNVaYFz58 — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) January 31, 2020





"Nuestra mirada está puesta en los aeropuertos y estamos trabajando con migraciones para realizar los controles necesarios. Nuestro país está preparado para identificar el virus", añadió el funcionario.

Tras la declaración de alerta por parte de la OMS, el ministerio de Salud bonaerense fortaleció el sistema de alerta ante posibles casos de Coronavirus, como parte del protocolo epidimiologico, y dispuso dos centros especializados para detectar rápidamente cualquier caso sospechoso que se presente por esta enfermedad.

Los hospitales que activaron sus protocolos especializados para estas situaciones son el Zonal General de Agudos Alberto Eurnekian de Ezeiza, por la cercanía con el Aeropuerto Internacional, y el Antonio Cetrángolo de Vicente López.



Si bien el riesgo inmediato para la población argentina se mantenía bajo, "tenemos preparadas dos salas especiales para cualquier paciente que ingrese con síntomas de esta enfermedad, identificadas como 'zona de aislamiento´, y cuentan con los insumos indispensables en estos casos que son; barbijos, antiparras, camisolín, botas y gorros para prevenir el contagio del personal sanitario y de limpieza" explico a Télam Juan Ciruzzi, director del hospital de Ezeiza.



El profesional explicó además que "las habitaciones están equipadas con la aparatología correspondiente para que, en caso que sea necesario, se realice una respiración mecánica asistida, debido a que estas infecciones habitualmente suelen complicarse y derivar en neumonías, con posibles shocks sépticos".



En tanto, debido a su proximidad con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Eurnekian es un hospital que está entrenado para este tipo de situaciones por contar con un perfil emergentológico, preparado para atender tanto la accidentología como las epidemias.



En este sentido, Celso Arabetti, director del Cetrángolo, manifestó que "para garantizar el aislamiento tenemos preparados consultorios especializados para pacientes febriles dentro de la Guardia, y una cama separada del resto para pacientes respiratorios graves en la Terapia Intensiva; además están instruidas las personas que realizan el triage (clasificación de pacientes de acuerdo a la urgencia), y a los médicos de emergencias para que estén atentos a todo paciente que ingrese con cuadros febriles".



El establecimiento ubicado en la localidad de Vicente López dispone también de cuatro camas dentro de la Guardia que están preparadas para tener respiradores y poder recibir pacientes graves.



"A cada persona con síntomas respiratorios se le entrega un barbijo y le damos todas las condiciones de seguridad biológica requeridas, también para nuestro personal y para las y los profesionales que atienden a estos pacientes, a fin de protegerlos y evitar cualquier riesgo de contagio", detalló Arabetti.



En sintonía con los lineamientos enviados por el ministerio de Salud de Nación, el hospital cuenta con la planilla para el registro de pacientes febriles que sean sospechosos de coronavirus, y está organizado para mandar las muestras de los pacientes sospechosos al hospital Posadas, a fin de descartar la enfermedad respiratoria influenza, y de ahí al Instituto Malbrán para el potencial diagnóstico de coronavirus.