Escándalo en Baggio: desaparecieron u$s7 millones y denuncian fraude cibernético

Se habla de una estafa de "phishing", aunque los conflictos dentro de la familia fundadora que conduce la empresa generan dudas

En los últimos días se hizo pública, a través de una carta publicada en diversos medios argentinos, la denuncia que la empresa de jugos RPB (más conocida como Baggio) realizó por la desaparición y supuesto robo de 7 millones de dólares.

Según se publicó en los medios este lunes, el directorio dice que la empresa fue víctima de un ataque tipo "phishing", mientras que los accionistas hablan de un "vaciamiento" que pondría en riesgo miles de empleos.

Por el hecho se radicó una denuncia por estafa el pasado 2 de enero en la Comisaría Séptima de Gualeguaychú que es investigada por el fiscal Guillermo Biré. La denuncia fue radicada por una empleada de la firma que fue quien realizó las transferencias por el mencionado monto en concepto de servicios, como se le habría solicitado a través de emails que provenían supuestamente desde la dirección RPB.

Es cierto también que la empresa es manejada por la familia fundadora, en una gestión no carente de conflictos. Doña María Celia Munilla y Don Rufino Pablo Baggio crearon la compañía, y al fallecer el padre de la familia, las acciones de la misma se repartieron en partes iguales entre sus cuatro hijos, aunque el usufructo fue retenido por la fundadora.

Una de las hermanas vendió su parte a su hermano Rufino, quien detenta ahora el 50% del control de la compañía. Pero María Celia Munilla delegó la gestión en otro de sus hijos, Alejandro, generando así tensiones entre ambos hermanos.

A continuación, el comunicado completo que dio a conocer la empresa a través de los medios:

"Queremos dar a conocer un hecho ilícito sufrido por RPB SA y cometido contra parte de la familia Baggio, haciendo saber a la opinión publica previamente quienes somos: RPB SA nació hace 60 años en Gualeguaychú, Entre Ríos, fruto de la visión y el entusiasmo de nuestros fundadores, Doña María Celia Munilla y Don Rufino Pablo Baggio (Padre). Crecimos gracias a las familias que eligen nuestras marcas todos los días, y gracias al esfuerzo y la pasión de nuestros más de 1500 empleados e infinidad de colaboradores y proveedores por hacer las cosas bien hechas. Del norte a Ushuaia, de la mesopotamia a la cordillera trabajamos la tierra en huertas, fincas, viñedos y olivares, de donde parte la materia prima hacia nuestras cinco plantas industriales. De la gran cuenca lechera recibimos, todos los días, leche fresca para convertirla en productos de alta calidad. Nuestros productos llegan a la mesa de millones de argentinos y a más de 72 países del mundo. Reinvertimos en lo que más sabemos hacer: trabajar y dar trabajo. Estamos orgullosos de nuestro pasado, comprometidos con el presente y entusiasmados por el futuro".



"El hecho ilícito sufrido, aludido al principio, consistente en una estafa ocurrida en el mes de diciembre, fue debidamente denunciada y está siendo investigada a los efectos de conocer quiénes son sus autores y responsables. Dicha estafa, no obstante ser importante, representa un porcentaje no significativo en relación a nuestra facturación mensual, resultando irrelevante para la normal actividad comercial, financiera e industrial de RPB S.A".



"El sólido posicionamiento de la empresa permiten transitar esta lamentable situación ilícita sin ningún tipo de contratiempo para nuestro personal, consumidores, proveedores y clientes".



"El directorio de RPB SA quiere destacar especialmente que repudia enfáticamente el hecho perpetrado y en particular la utilización de tan lamentable suceso por parte de personas en conflicto de intereses con RPB SA y con socios de la misma, que pretenden hacer prevalecer apetencias e intereses de orden personal a costa del interés social de la firma, intentando hacer creer, a sabiendas de su falsedad, que el episodio persigue la disminución de su actividad, sin reparar que la magnitud económica del hecho representa tan solo el importe de seis días de facturación".



"El directorio quiere llevar la mayor tranquilidad al personal, colaboradores, proveedores, consumidores y público en general en el sentido que RPB SA junto a sus directivos ha adoptado y adoptará todas y cada una de las medidas que tenga a su disposición para esclarecer el hecho y responsabilizar a sus autores materiales e intelectuales como a participes que de cualquier modo hayan tenido participación en el episodio."



"Queremos resaltar que el eventual aprovechamiento premeditado e irresponsable del delito cometido contra la firma, para la consecución de intereses particulares, perjudicaría a RPB SA en beneficio de cierto accionista competidor, cuya actuación podría desviar la investigación que eficaz y diligentemente lleva adelante la Unidad Fiscal competente del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, Policía de Entre Ríos y su Departamento de Informática, a quienes agradecemos por su eficaz y diligente labor realizada hasta ahora y durante toda la feria judicial. Directorio de RPB SA".