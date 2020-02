Audio: qué dijo el hermano de Héctor Timerman sobre la muerte del juez, Claudio Bonadio

El magistrado impidió la salida del fallecido funcionario kirchnerista para realizarse un tratamiento para el cáncer en Estados Unidos

Este martes por la mañana falleció por un cáncer en el cerebro el juez Claudio Bonadio. Tenía 64 años y se encontraba en su domicilio del barrio porteño de Belgrano.

Entre otras causas que llevó adelante durante su carrera, una de las más resonantes fue la del atentado a la AMIA, en el marco de la cual se desarrolló una investigación sobre el memorandum de entendimiento con Irán que impulsó durante su mandato la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que fue aprobado en el Congreso Nacional.

En ese marco, Bonadio le impidió a quien entonces era canciller de la Argentina, Héctor Timerman, salir del país para tratarse en Estados Unidos por el cáncer que eventualmente terminó con su vida.

Este martes, tras conocerse la noticia del fallecimiento de Bonadio, el hermano del excanciller, Javier Timerman, habló con Futuro Rock y dijo que "a Bonadio en vida lo hubiese llevado a la Justicia para explicar lo que hizo con Héctor. Respeto su muerte y el dolor de sus familiares".

"Me hubiese gustado que Bonadio se curara de su enfermedad. Eso es lo que distingue a nuestra familia de lo que hizo él con Héctor", prosiguió.

"Bonadio en vida nos hizo mucho daño, sobre su muerte no tengo nada para decir", insistió.

Asimismo, luego replicó en su perfil de Twitter a un mensaje del periodista Luis Majul.

Que nunca le tenga que echar la culpa a nadie de su enfermedad habla bien de sus adversarios . Yo tampoco le echo la culpa de la enfermedad de mi hermano , lo responsabilizo por negarle la oportunidad de curarse . Mis condolencias a sus seres queridos https://t.co/moPBz59O6D — javier timerman (@JavierTimerman) February 4, 2020

Luego, respondió también un tuit de la diputada nacional, Paula Oliveto.

Bonadio no le puso el cuerpo al poder.Le puso el cuerpo a la sociedad argentina impidiendo que vivamos en una sociedad donde se respeten las garantías.Yo no festejo su muerte.Celebro la vida de mi hermano que no mereció que un juez nefasto no le permita la oportunidad de curarse https://t.co/LolSblvIHf — javier timerman (@JavierTimerman) February 4, 2020

