Coronavirus: cómo se contagia y cuáles son los síntomas de la enfermedad que afecta al mundo

El virus tuvo un primer brote en la ciudad de Wuhan, China, pero hace días que atravesó las fronteras del país asiático y se expandió a otras naciones

El virus se extiende a pasos agigantados. Todos los días se conocen casos nuevos. Todos los días crecen los controles sanitarios en la ciudad de Wuhan, China, y en los pasos fronterizos de dicha nación. Allí, desde diciembre se encuentran en alerta por la expansión de un virus que provocaba síntomas similares a la neumonía, cuya procedencia era todavía indeterminada y cuyos riesgos también estaban.



Desde el 7 de enero se sabe que se trata de una nueva cepa de coronavirus (2019-nCoV), según pudieron identificar las autoridades chinas y, más adelante, pudo corroborar la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Además, según informaron en su web oficial, la OMS ha estado trabajando con las autoridades chinas y con expertos de todo el mundo para obtener más información sobre el virus, sus efectos sobre las personas infectadas, su tratamiento y las medidas que pueden adoptar los países para enfrentarlo y proteger a su población.

El brote de coronavirus se inició en la ciudad de Wuhan, China



Hasta el momento, las personas que padecen la enfermedad son más de 90.000, pero los números se modifican diariamente, a medida que aparecen nuevos casos en diversos países. Japón, Corea, Estados Unidos, y varias naciones europeas son algunos de los que han registrado casos de pacientes enfermos de coronavirus. En la región, Brasil y Paraguay ya informaron una situación similar, aunque la mayor cantidad de casos todavía está en la población china.

En este contexto, el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins desarrolló un mapa que sigue los casos de coronavirus en todo el mundo.



La herramienta recopila datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC) y el sitio web chino DXY, que agrega datos de la Comisión Nacional de Salud de China y el CCDC. Los resultados ofrecen un panorama mundial de los casos de coronavirus en tiempo real.

Para acceder al mapa, hacé clic aquí.

¿Qué es el coronavirus?

Ahora bien, ¿qué es exactamente el virus que aqueja a la ciudad de Wuhan y que se está expandiendo por otras ciudades chinas y otros países del mundo?



Según la OMS, los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV).



Este nuevo coronavirus (nCoV), que además se identifica con el número 2019 por el año en que apareció por primera vez en personas, es una nueva cepa que no se había identificado previamente en humanos.



Se trata de un grupo de virus zoonóticos. ¿Qué significa esto? Que se transmiten entre animales y personas. La OMS asegura que hay investigaciones que encontraron que el SARS-CoV se transmitió de gatos de civeta a humanos y el MERS-CoV de camellos dromedario a humanos.



Ahora bien, en los últimos días se supo que también es posible la transmisión de persona a persona, uno de los puntos que más preocupa a las autoridades sanitarias del mundo, precisamente por la facilidad que esto representa para la expansión de la epidemia. Esta forma de contagio se puede dar entre personas muy cercanas al paciente que padece la patología y siempre que tenga los síntomas.



De acuerdo a lo informado por la OMS hasta el momento, la infección que no provoca síntomas es rara, por lo que también lo es la transmisión en estas condiciones.



El virus, además, tiene un período de incubación que va de 1 a 14 días, por lo que es posible que aún producido el contagio el nuevo paciente con coronavirus no presente los síntomas hasta transcurrido ese tiempo. Tal como afirma la OMS y a diferencia de otros virus, el contagio en el período de incubación de la patología es poco frecuente.

En China , los controles sanitarios en la frontera están a la orden del día



Las manifestaciones de la infección con este virus son similares a las de una neumonía y otra patología respiratoria:

-Fiebre

-Dificultad de respirar

-Tos

-Malestar general

En casos más graves, la infección puede causar:

-Neumonía

-Síndrome respiratorio agudo severo

-Insuficiencia renal e incluso la muerte.

¿Cuál es el origen del coronavirus?

Hasta el momento, no se ha podido identificar con certeza cómo comenzó a expandirse esta enfermedad. Las opciones que la OMS considera probables son el contagio de un animal a una persona en el mercado de Wuhan -que permaneció abierto hasta unos días después de comenzada la expansión-, un "evento zoonótico múltiple por desbordamiento con limitada transmisión humano-humano" y un "evento inicial zoonótico por desbordamiento con transmisión humano-humano extendida".





En este contexto, el organismo internacional se ha puesto una serie de objetivos para tratar de detener la expansión de esta enfermedad, que poco a poco se va haciendo presente en todos los continentes y pareciera fuera de control.



Proponen limitar la transmisión entre personas a través de la detección de la enfermedad y del aislamiento pertinente de los pacientes con los que se necesaria esa medida. Además, hacen hincapié en la necesidad de prevenir las infecciones en establecimientos de salud, el seguimiento de contactos, es decir, de aquellos que han tenido contacto con pacientes enfermos y a extremar las medidas sanitarias para los viajeros.



Para China aconseja realizar controles de salida en aeropuertos y puertos internacionales, mientras se minimiza la interferencia con el tráfico internacional.



Para el resto de los países se recomienda compartir datos completos con la OMS, informar ante cualquier detección del virus en un animal, y poner énfasis en reducir la infección humana -prevención de transmisión secundaria y propagación internacional-.



Por otro lado, en base a la información actual disponible, no se recomienda restricciones de viaje o comercio, pero sí se solicita que todos los países informen a la OMS sobre cualquier medida tomen en relación a los viajes, de modo que se puedan evitar acciones que promuevan el estigma o la discriminación.



Otro punto importante de las recomendaciones de la OMS: insta a la comunidad global a demostrar solidaridad y cooperación operación en general, pero particularmente a brindar apoyo a los países de bajos y medianos ingresos.

Situación en Argentina

En los últimos días, a partir de declaración de la Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional que emitió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) a raíz de la evolución del brote de nuevo coronavirus que se inició en Wuhan, China, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García junto a otras autoridades sanitarias se expresó sobre el tema que preocupa al mundo.

El ministro de Salud, Ginés González García, habló acerca de la situación local

A través de una conferencia de prensa se confirmaron los rumores que habían trascendido horas atrás. Este martes se confirmó el primer caso de esta patología en el país. De acuerdo a la información que trascendió, se trata de un hombre que está internado en una clínica de la ciudad de Buenos Aires y que habría vuelto de Europa hace alrededor de una semana, después de haber visitado Italia, España y Hungría y haber regresado a la Argentina en un vuelo de Alitalia. Además, el Instituto Malbrán confirmó que el paciente padece coronavirus.



De acuerdo a lo confirmado por las autoridades sanitarias argentinas, se ha convocado a los pasajeros que viajaban en las filas de adelante y de atrás del hombre de 40 años que actualmente padece coronavirus, con el objetivo de conocer su estado de salud y saber si también tienen el virus en su cuerpo.



La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró que se lo ha aislado con el objetivo de estudiar y contener el caso, pero que un caso aislado e importado no cambia la situación a nivel nacional. Así, reafirmó lo que había dicho días atrás, en conferencia de prensa junto a otras autoridades sanitarias. "Estamos en la etapa de contención, que significa detección precoz, aislamiento, prestación de cuidado a la persona que tenga síntomas y determinación de contactos, para saber qué medidas se deben tomar", afirmó.