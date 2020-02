Apedrean el colectivo con argentinos evacuados de China en Ucrania

Fue cuando se trasladaban hacia el lugar a donde quedarán en cuarentena. Los locales se resisten a recibirlos. "No tienen agua potable", dijeron

Los 13 argentinos evacuados de China, llegaron a Ucrania -a donde estarán en cuarentena antes de viajar a Argentina- donde fueron recibidos con manifestantes que apedrearon el colectivo en el que se trasladaban, junto a personas de otras nacionalidades.

Centenares de residentes de Kiev se concentraron para manifestar su desacuerdo con la decisión de repatriación tomada por Ucrania y protagonizaron violentos enfrentamientos con la Policía.

En diálogo con Cadena 3, Oscar Parson, el padre de uno de los argentinos que fue evacuado, expresó que la Cancillería Argentina los "está dejando" en manos de cualquier vecino.

"Los otros países llevaron a sus ciudadanos por sus propios medios. Nosotros le pedimos que se los saque y se los lleven a Kiev, una zona en conflicto de 10 años. Primero eran 14 y ahora perdieron a algunos en el camino y quedaron 8. Fueron apedreados por el pueblo ucraniano. He vistos fotos de las camionetas con vidrios rotos. Él es una persona fuerte y de buen ímpetu pero ayer, sus primeros mensajes eran de terror", comentó.

Según Parson, su propio hijo le comentó que en el lugar a donde están alojados "no tienen agua potable".

"Tenían unas botellas de gaseosas abiertas y unos bidones abiertos, a donde supuestamente se coloca agua potable. También me dijo que los baños estaban sucios. No me preocupa tanto eso, si no su seguridad sanitaria", explicó.

Además, expresó que Cancillería tiene a los 8 argentinos "tirados" en Ucrania y que las respuestas que les dan es que "ya empezaron el operativo para llevar agua, cepillos de dientes y pañales".