¿Cuál fue la pregunta de Yanina Latorre que enfureció a Gustavo Sofovich?

La periodista y el productor tuvieron un duro intercambio de palabras al conversar sobre la salida de Virginia Gallardo de Polémica en el Bar

Luego de las fuertes declaraciones de Virginia Gallardo sobre su reciente salida de "Polémica en el Bar", el productor del programa Gustavo Sofovich fue entrevistado en "Los Ángeles de la Mañana".

El hijo de Gerardo Sofovich, quien dio su versión sobre los hechos, se mostró muy molesto ante una pregunta de Yanina Latorre.



Todo comenzó cuando Gallardo aseguró que "decidí irme, fue una decisión que tuve que tomar y me fui para no volver. Me encantaría que sean ellos quienes expliquen lo que pasó. Somos todos adultos y cada uno sabe la responsabilidad que tiene".

En diálogo con "Los Ángeles de la Mañana", Sofovich aseguró que el problema había sido contractual y que no le gustó la manera en que la bailarina manejó su salida.



Frente a esto, el conductor Ángel de Brito dijo que a la artista no le habría gustado que Luciana Salazar sea una de las figuras que están buscando para que se incorpore a la nueva temporada.



Al dejar en claro que la modelo pasaría el programa sentada a la mesa y no parada detrás del mostrador como sí lo hacía la bailarina, Yanina Latorre le hizo una picante pregunta al productor​: "Ah, ¿Luciana no va a estar así de ‘florero’ como Virginia Gallardo?".



Gustavo Sofovich le dijo indignado: "No, pará, pará, pará… No digas algo feo… Estás hablando feo, ¿cómo vas a decir eso? No me estás preguntando. No me preguntes así porque no te contesto".

"Bueno, no me contestes…", lo desafió la panelista.



"Si me vas a hablar así no te contesto más", retrucó el productor y agregó: "Virginia se ganó un lugar en la mesa durante años".

"No, ella pidió estar sentada en una silla y le dijeron que no. Por algo te enoja todo esto", aseguró Latorre.



"Entonces sabés más que yo… No me preguntes. Hablá sola, corazón. Este es un problema económico. ¿Cómo no me voy a enojar si estás hablando guarangadas?", respondió muy enfadado el productor.